SON yılların en önemli yeteneklerinden. Yaşı henüz 26. Oysa bu 26'ya şimdiden Buca alt yapısı, Altınordu, Başakşehir, A Milli Takım, Roma, Leicester, Marsilya ve F.Bahçe'yi sığdırmış durumda. Cengiz Ünder, yaşadığı sakatlıklar sebebiyle sezona mutsuz girse de hatta geniş kadroya bakıldığında oynamadan eleştirilse de onun meziyetlerini bilen biliyor.

2023 sonuna doğru oynanan Kayseri maçında zaten eski günlerine dönüş sinyali vermişti. Dün ise o sinyalin tek maçlık olmadığını gösterdi. Oynadı, oynattı, hem şık hem de ilginç goller attı. Bir futbolcunun tek başına maça nasıl damga vurabileceğini kanıtladı.

Elbette ki takım arkadaşları da görevini yaptı.

Ama kimse kusura bakmasın, bu maçı kararlarıyla, zamanlamasıyla, o raket gibi kullandığı ayağıyla Cengiz aldı. Aslında yenilen golde hatası da vardı.

Fakat çok doğru tek yanlışı götürdü ve ortaya ışıltılı bir sonuç çıktı. Bu Fenerbahçe'nin Avrupa'da dahil olmak üzere 4 gol üzerine çıktığı 11. maçı. İnanılmaz bir istatistik. Üstelik kahramanların sürekli değiştiği bir tablo hakim. Şimdi o kahramanlar arasına Cengiz de katıldı. Yani onca eksiğin maç notları arasında satır arasında kaldığı bir forma mücadelesi.

Dün skor 10'u bulmadıysa ikinci yarıdaki son vuruşların etkisizliğinden.

Hatta bir de kaçan penaltı var. F.Bahçe böyle oynamaya devam ederse abartı filan değil 103 gollük sezonu bile geçebilir.

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