Bu hafta bir derbiden öte, çalıştırdıkları her takımda davalarına sımsıkı sarılan iki teknik direktörün sınavına şahit olacağız. İkisinin de tutkusunu saha kenarındaki hallerine bakarak anlamak mümkün. Okan Buruk'un teknik kariyerinin G.Saray'daki tezahürü farklı elbet. Bir dönem söylediği "O tribünlerle büyüdüm, geliştim, çok önemli başarılar yaşadım. Takımın maç kazanması, başarılı olması, şampiyonluk yaşaması normal bir teknik direktör için bir ise benim için üç" sözleri bunun en bariz özeti. Yine Jose'nin davasına inancıyla ilgili 100 tane cümle bulup çıkartabiliriz arşivden. Misal Porto'da iken ""Normal şartlar altında Porto şampiyon olacaktır; anormal şartlar altında, Porto yine şampiyon olacaktır." sözlerini unutmak mümkün mü.

İki hoca da bu maçın ligin seyri açısından kilit hafta olduklarını öyle iyi biliyorlar ki. Eminim günlerdir hatta geçen haftadan itibaren bu maçla yatıp kalkıyorlar.

Beraberlik iki takıma da zarar vermez. Fakat kazanan seviye atlar. Güven seviyesi, motivasyon seviyesi, taraftarları ile bütünleşme seviyesi. O yüzden bu derbi her zaman olduğu gibi sadece üç puan mücadelesi değil. Çok ama çok daha fazlası.

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