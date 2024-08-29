Johan Cruyff "Futbol basit bir oyundur zor alan ise basit futbol oynamaktır" derken meselenin derinliğinden bahsetmiştir aslında. Bazen basit oynama yolunda türlü türlü engeller çıkar karşınıza. Hep yaptığınız şey işe yaramaz.

Bu oyunu güzelleştiren ve derinleştiren de budur. Miguel Angel Violan'ın "Oyunu değiştiren felsefe: Pep Guardiola" isimli kitabında Pep'in bir maça bir rakibe nasıl hazırlandığı kendi ağzından anlatılır. Pep, rakibiyle ilgili maçları izlediğini ve notlar tuttuğundan bahseder. "Sağ kanat çok güçlü. Sağ açık sol açıktan daha kuvvetli.

Sağ forvet uzun top oynamayı seven sol kanattan daha çabuk." Bunun gibi notlar.



RAHMEN VE BURUK

Muhtemelen birçok hoca böyle ders çalışıyor olabilir. Bizim önceki gün gördüğümüz ise Young Boys Teknik Diretörü Patrick Rahmen'in, Okan Buruk'tan daha iyi dersine çalıştığı. Maç sonu açıklamalarına bakalım. "Orta sahanın kapatılması gerektiğini biliyorduk. Galatasaray'da üst düzey oyuncular var, direnç sağlamamız gerekiyordu. İlk maçta ortadan girdiğimiz 2 gol fırsatı yakaladık. Bugün de şansımız olması için benzer bir şey yapmamız gerekiyordu. Önde yaptığımız presle Galatasaray'ı kalemizden uzak tutmaya ve hızlı çıkmaya çalıştık." Johan Cruyff'un da dediği gibi galibiyetin yolu aslında basit, tabii bunu uygulayabilirsen.



5 MAÇIN HANGİSİ İYİYDİ?

Peki Galatasaray ne yaptı? Ne yaptıdan önce nasıl yaptı diye sormalıyız belki de. Henüz beklerine karar veremeyen, stoperleri sürekli değişen bir ekip sadece hücum veya taraftar gücü ile kazanabilir mi? Evet bunu bazen başarabilir. Fakat gördük ki Rahmen bunu öngörüp tüm önlemlerini almış. Üst düzey oyuncular bir planın parçası içerisinde olursa hedef daha da kolaylaşır. Aksi taktirde iş kişisel beceriye döner. Bu da bazen işe yarar bazen de yaramaz. Takım şu ana dek 5 resmi karşılaşma (3 yenilgi, 2 galibiyet) oynadı.

Bir tanesi için "Harikaydı" veya onu da geçtim "İyiydi" diyebilecek olan var mı?

Galatasaray şu an bir belirsizlikler yumağı gibi. Ve bu yumağın içinde düğümler var.

O düğümler çözülmedikçe geçen sezonki takımı izlememiz biraz zor.

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