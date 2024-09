BİR futbolcuyu diğerlerinden farklı kılan sadece meziyetleri değildir. Oyunu okuyuşu, sisteme adapte oluşu, çarkın önemli bir dişlisi oluşudur aynı zamanda. Ve Osimhen'in değerini artıran Serie A'daki gol krallığı değil sadece.

Her teknik adamın kadrosunda görmek istediği tipte bir oyuncu profili o. Geçen sene France Football'a verdiği röportajda şöyle bir ifadesi var Osimhen'in. "Gol atıyorum ama aynı zamanda defansa da yardımcı oluyorum. Aksi takdirde Spalletti çıldırır. Ama o bir dahi, bize söylediklerini sahaya yansıtabilirsek her rakibi yenebiliriz" İşte onu diğer golcülerden ayıran tarafı bu.

Mourinho'nun da onu Drogba'ya benzetmesi abartı değil. Top ayağında iken dengesini bozmak çok kolay değil. Boğa gibi güçlü. Drogba da öyleydi. Şu sıralar haliyle her yerde Napoli'de attığı goller dönüp duruyor. Hava hakimiyeti, topla geçirdiği süreçteki yeteneği, sırtı kaleye oynarken vücudunu kullanış şekli, adam geçişi kadar takım arkadaşlarını pozisyona sokuşuna dikkat edin. Yani eski takım arkadaşı Mertens ile uyumunu bilmeyen yok gibi ama Barış Alper Yılmaz ile de çok acayip işbirliklerine imza atabilir. Ve elbette Michy Batshuayi veya Mauro Icardi beraber oynadıklarında daha çok nefes alır. Yani Galatasaray'a karşı oynayacak rakip savunmaların yeni bir plana ihtiyacı olacak gibi duruyor.

