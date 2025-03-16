Değişimle gelen ciddi gelişim

FUTBOLDA kötü gidişatta takımı komple değiştirme şansın olamadığı için genelde teknik adam değişikliği birinci çözüm olarak denenir. Ve bu değişime rağmen sorun devam ederse "Takım bu. Hoca ne yapsın" denilir. Bodrum'da yaşanan ise sadece bir değişim değil aynı zamanda ciddi bir gelişim. Sanki Morais'e kadar olan süreçteki takım gitti yerine başka bir takım geldi. Yani yazının girişinde dediğim gibi sanki takım komple değişti.

Oynayan, savunan, haddini bilip uygun zamanda çıkan hatta bazı anlarda baskı kuran bir futbol anlayışı bu. Küme düşme hattında yer alan bir takımın 6 maçtır gol yememesi ne demek. Üstelik hiç kaybetmemesi. 14 puanlık bir gövde gösterisi. Ayrıca kupada da ilerlemesi.

Kalan 10 haftalık bölümde Bodrum 4 büyüklerle oynayacak. İlki de milli ara sonrası F.Bahçe ile. Açıkçası en çok Morais ile bu maçlarda ne yapacaklarını merak ediyorum. Tebrikler Bodrum... Tebrikler Morais...