Zincirleme kaza

NUR topu gibi bir krizimiz daha oldu. Aslında bitmek bilmeyen bitecek gibi de görünmeyen bir kriz bu. Geçen sezonki İstanbulspor- Trabzonspor maçında yaşanan olayın bir benzeri. Hatta aynısı. Hedefte yine MHK var. Yabancı VAR dendi durdu, peki ne oldu? Ne değişti? Hakem yanlış yaptı tamam? E peki VAR. VAR niye var? Bu işin suçlusu çok. Kimse kendini sıyırmaya kalkmasın. Bu güzel oyunu nefret söylemleri ile yoğuranlara lafım. Zincirleme bir kaza bu. Ve o kadar çok yaralı var ki.

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