Bodrum’un fikstürü ve Morais detayı

Ligin iki yenisinin (Eyüpspor-Samsunspor) Avrupa mücadelesi verdiği diğerinin ise (Bodrum FK) ateş hattından çıkma çabasına tanık olduğumuz heyecan kat sayısı yüksek bir maratonun içindeyiz. Yani en az şampiyonluk yarışı kadar mühim meseleleri barındıran bir heyecan skalası var önümüzde. Bodrum'un irtifa kaybı ile ilgili elbette çok şey söylenebilir, söylendi de. Yalnız geleceğin fotoğrafını çekmek adına önümüzdeki iki haftayı daha bir dikkatli incelemekte fayda var. Hemen yandaki haberimizde bahsettiğimiz üzere Bodrum sıralamada kendisi gibi denizin dibinde nefes alma çabasın içinde olan Hatay'ı ağırlayacak bu hafta. Bir sonraki hafta ise yine dipteki Adana Demirspor'a konuk olacak. Neresinden bakarsanız bakın iki maçtan alınabilecek 6 puan kaderini belirlemesi adına çok önemli. Üstelik bu iki haftada hemen üst basamağındaki Kayseri ligin kalbur üstü takımlarından Göztepe ve Beşiktaş ile oynayacak. Yanisi şu... Bodrum bu iki haftada dipten çıkıp kendini kıyıya atabilir. Belki sahile çıkamaz ama en azından dipten çıkabilir.



SONRASINDA NE OLUR?

Sonrası mı? Bodrum'un hocası Jose Morais'in bir zamanlar Mourinho'nun yardımcısı olduğunu artık bilmeyen yok sanırım. İnter, Real Madrid, Porto ve Chelsea'de yardımcı antrenörlük görevini üstlenmiş bir teknik adamdan bahsediyoruz. Yıllar önce Antalyaspor'da da çalışan Al Shabab (Suudi Arabistan), Sepahan (İran), Jeonbuk Hyundai Motors (Güney Kore) ve Barnsley (İngiltere) gibi portföyü ile ilginç bir kariyere sahip olan ve 2 kez Güney Kore Lig 1 Şampiyonluğu, 1 kez Güney Kore Kupası Şampiyonluğu, 1 kez Suudi Arabistan Pro Lig Şampiyonluğu, 1 kez Suudi Arabistan Süper Kupası, 1 kez İran Kupası Şampiyonluğu yaşamış bir hoca o. Çok zor bir görevi kabul ettiği kesin. Fakat sonrasında bu takımı üst sıralara atabilirse gelecek sezon adına başka şeyler konuşabiliriz. Aynı Stanimir Stoilov'un Göztepe'de yaptıkları gibi.