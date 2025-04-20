Şu aralar Bodrum'da bir MFÖ şarkısının ismi dillerde olmalı. "Benim hala umudum var" yani. Hatta bir başka MFÖ şarkısı ile başlayalım yazıya, Adı da ne tesadüf ki "Bodrum Bodrum" zaten. "Nasıl anlatsam, nerden başlasam" diyor ya hani. Gerçi çok kere anlattık ama şu aşamada yine de deneyelim. Tamı tamına üst üste 15 maçını kazanamamış bir takım için gelinen vaziyet olumlu bile okunabilir. Son 10 maçında şampiyonluk mücadelesi veren iki takıma karşı elde ettiği sonuçları çıkartın. Gol yemeyen bir ekip çıkıyor karşımıza. Evet son Galatasaray mücadelesinde kendi yarı alanına hapsolmuş hücum hamleleri çok kötü bir takım izledik. Sadece tek bir şut çekebilmek ne demek. İzahı olmaz mizahı olur. Fakat dedim ya Morais'in ekibi her şeye rağmen yan taraftaki başlıkta olduğu gibi kolay kolay pes etmeyecek gibi gözüküyor.

YENİ RAKİP SAMSUN

Evet Samsun maçı da çok zor olacak. Karadeniz ekibi Bodrum'un bu sezon en farklı yenildiği (4-0) takım. Peki bu maça yönelik umut yok mu, elbette var. Son üç haftadır puan dahi alamayan düşüşte bir Samsun ile oynayacaklar. Portekizli hocanın tüm bu maçları izleyip analiz yaptığına eminim. Süper Lig ile ilk kez bu sezon tanışmış olan bir takımın tüm bu güçlükler yumağında savrulması, hatalar yapması normal ki örneklerini defalarca gördük. Tüm bu çabaya rağmen bir veda yaşanırsa gerçekten çok yazık olur. Geçen Mayıs'ta ilkbaharı yaşayan bu takımın bu Mayıs'ta düşen yapraklarla beraber sonbaharı yaşamaması umuduyla ve yine bir MFÖ şarkısının girişini azıcık değiştirerek bitirelim yazıyı: "Güllerin içinden koşarak koşarak mutlu sona gel."