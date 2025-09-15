Letonya, Çekya, Portekiz, Estonya, Sırbistan, İsveç, Polonya, Yunanistan... Günlerdir adım adım ilerlediğimiz hedefte belki son maçı kaybettik ama gönülleri kazandık. 24 sene önce de aynı heyecanı yaşamıştık. O zaman da turnuva boyunca müthiş oynamıştık. Hatta yarı finalde dünkü rakibimiz Almanya'yı devirmiştik. Şimdilerde Basketbol Federasyon Başkanı olan Hidayet Türkoğlu 9 Eylül 2001 tarihinde Yugoslavya finalinde parkedeydi. Dün nasıl "Haydi Alperen... Haydi Cedi... Haydi Ercan... Haydi Larkin" diye bağırdıysak o gün de "Haydi Hido... Haydi İbo... Haydi Mirsad... Haydi Mehmet" diye bağırmıştık. Hatta ve hatta yine aynı şarkıyla haykırmıştık. "Uh ah dev adam... 12 Dev Adam... Her zaman yanındayız/Yalnız bırakmayacağız/ Kalpler senle bir kez daha/Şampiyon olacağız." Gönül isterdi ki bu kez altın madalyayla bu başarıyı taçlandıralım. Ama olmadı. Yine de tüm bu çabalar için. Teşekkürler çocuklar... Teşekkürler Hidayet Türkoğlu.... Teşekkürler Ergin Ataman ve ekibi... Türkiye sizinle gurur duyuyor.

