Altınordu’ya yakışmayan tablo

Yıllardır Altınordu yetiştirdiği futbolcularla oynadığı futbolla ve hele bir hassa 70. dakikadan sonra rakibine yaptığı presle alkışı hak eden bir takım görüntüsündeydi. Ama bu sezon çok farklı bir Altınordu seyrediyoruz.

Bakın ligin panoramasına Altınordu her maçta ortalama iki gol yemiş bir takım.

Grubuna bakıyorum; takımların içerisinde 48 golle en çok gol yiyen takım. Düşünün bir takım her maçta ikiden fazla gol yiyiyorsa bu takımın başarı yakalaması da zordur.

Yani kısacası bu Altınordu'nun çöküşünün tablosudur. G.Birliği maçı Altınordu'nun bir çıkış maçı olabilirdi. Çünkü bu 6 puanlık bir maçtı. Eğer maçı kazanmış olsaydı rakibini de altına almış olacaktı ama iş işten geçti. Altınordu takımı bu sezon başından bu yana defansına emniyet sibobu olarak oyuncu alamadı. Ancak son anda Erdi Dikmen'i alsa da geç kaldı.



BÜYÜK BİR ÇÖKÜŞ İÇİNDE

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, bu sene giden futbolcuların yerine en az 3-4 tane futbolcu başkana aldırabilseydi belki Altınordu bu hale düşmezdi. Bu sezon ligden 3 değil 4 takım düşecek. Görünen köy kılavuz istemez. Tablo aşikar karşımızda.

Kimse kimseyi kandırmasın. Dost acı söyler ama ben de doğruyu söyledim.

Altınordu takımı bir seri yakalayamazsa geçmiş olsun. Ve yılların müthiş Altınordu'su futbolcu fabrikası olan İzmir ekibi küme düşer. Altınordu takımı dikkat edilirse büyük bir çöküş içerisinde. Dün de beşinci karşılaşmasını kaybetti. Eğer Hüseyin Eroğlu, bir an önce sakatları, oyuncuları toplayıp büyük bir sorumluluk verirse, bunların yanında defans problemini de çözerse bu ligde kalma ümidi doğar, yoksa yarın çok geç olacak. Dün iki takımın da futbol kapasitesine baktığımda öyle ahım-şahım bir futbol yoktu ama gollerin hepsi güzeldi.