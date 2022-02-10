Mesut Bakkal lige dönmeli

Denizlispor'un kupada oynadığı maçlara bakıyorum. Denizlispor, eğer bu iştahlı futbolu ligde oynayabilmiş olsaydı altlarda değil Play-Off'a yakın bir yerde olurdu bugün. Dün dikkatle izledim maçı. Denizlili futbolcuların bilhassa Galatasaray ve Trabzonspor kupa maçındaki futbolları çok arzulu, çok istekli ve kazanmak için çok koşan bir takım hüvviyetindeydi. Trabzonspor takımı 8 eksikle çıkmasına rağmen durum 1-1 olunca Abdullah avcı hemen 3 as oyuncunu oyuna sokup zor da olsa kupada bir üst tura çıktı. Kaleci Erce Kardeşler 54. dakikada Mustafa Çeçenoğlu'nun öyle önemli bir şutunu 90'dan çıkardı ki bunu inanım hiçbir kaleci çıkartamazdı kolay kolay. Ama 5 dakika sonra aynı Mustafa golü bulduı. Denizli için kupa bitti artık. Bütün her şeyi ile lige dönmeli.

ÇOK DİSİPLİNLİ OYNADILAR

Çünkü gerekten 1. Lig'de tam 4 takım küme düşüyor. Eğer Mesut Bakkal ile bir seri yakalayamazsa, arka arka puanları alamazsa büyük tehlike Denizlispor'u bekliyor. Altınordu'dan giden Enis Destan'ı oyundan çıkana kadar seyrettim. İlk maçı olmasına rağmen hava toplarındaki hakimiyeti harikaydı. Ancak biraz ağır, yerden oynarken daha çabuk olmalı. Trabzons turu rahat geçmedi. Ama bir gerçek de var. Çok disiplinli oynadılar ve maç 1-1 olunca da elindeki iyi malzemeyi sahaya sürerek Denizli'den turlayarak döndüler. Son sözüm de Mesut Bakkal'a. Geçen hafta ligde 0-2'den 2-2'yi buldu. Trabzon karşısında da iyi oynadı. Ama şunu hatırlatmak isterim Mesut hocama. Bu ligde önce gol yemeyeceksin. Eğer yemezsen bence bu takımı bu ligde tutarsın. Yoksa...