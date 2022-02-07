Altay’ın dönüşü muhteşem oldu

İzmir'de dün akşam harika bir atmosfer vardı. Göztepe taraftarları müthiş bir koreografi sergiledi. Stat tıklım tıklım doluydu. İzmir tarihi günlerden bir akşam yaşadı. Herkes maçtan önce Göztepe takımını favori gösteriyordu.

Ama haftalardır galibiyete susayan Altay takımı maçı koparıp aldı. Altay, Göztepe karşısında kazandığı bu galibiyetle kurtuluş ışığını yaktı. Serkan Özbalta'nın gelişi Altay takımının üzerinden ölü toprağını atmıştı. Antalya'da kaptan Özgür Özkaya ile birlikte siyah-beyazlıları konuşmuştuk.

Ve bu maçı kazanacaklarına emindiler.

Futbolda inanmak yarı yarıya kazanmaktır.

Demek ki Altay takımı Antalya kampında bu maçı kafalarında kazanmıştı. Altay kalecisi Lis'i ayakta alkışlıyorum, bir kaleci böyle kalesinde devleşirse başta ikinci dakika olmak üzere muhteşem kurtarışlara imza atarsa, eee bir de gol gelirse galibiyet kaçınılmaz olur.



DERBİDE HER ŞEY GÜZELDİ

Şu bir gerçek ki bir kaleci bir takıma nasıl maç kazandırır takım arkadaşlarına nasıl moral verir dün akşam bunu birebir yaşadık. Altay takımı gerçekten Eren ve Kappel'in kanatları iyi kullanması takımı ateşledi. Tabii bunlara bir de Kazımcan eşlik edince Altay'ın galibiyeti kaçınılmaz oldu. Bu galibiyet, inanıyorum ki Altay takımına bir umut kurtuluşları için de futbolculara bir ümit olmuştur. Dün akşam İzmir'de hem güzel bir futbol hem Altay'ın muhteşem galibiyetini hem de Göztepe taraftarının harika şovunu seyrederken işte futbol bu dedim.. Her şey güzeldi...