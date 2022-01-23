MANİSA FK takımı son haftalarda büyük bir çıkışa geçti. Geçen hafta Ege derbisinde Denizlispor'u susturdu, dün de mağlup durumda olmasına rağmen pozitif ve muhteşem bir futbolla Gençlerbirliği takımını duman etti. Manisa'nın son haftalardaki çıkışının en büyük nedeni hem saha hem de alan presini etkili bir şekilde yapmasıdır. İkinci yarıdaki pozitif ve hırslı oyun da zaten çok ama çok önemli 6 puanlık bir zaferi getirdi. Dikkatimi çeken en önemli faktörlerden biri de Erhan Çelenk'in takıma çabuk adapte olup verdiği katkı.

Gerçekten de Denizlispor maçından sonra Gençlerbirliği önünde de sol kanadı bilhassa hücumda çok iyi kullanarak takımına muazzam destek veriyor. Aferin Erhan, böyle devam. Turgay Altay hocam belli ki tüm futbolculara bir umut aşılamış. Futbolculara şunu öğretmiş; Siz iyi takımsınız, iyi futbolcularsınız. Ayağa pasa devam. Manisa FK gibi oynarsanız her takımı yenersiniz. Zaten iki haftada alınan 6 puan da takıma çok büyük moral oldu. Okan'ın golünü ayakta alkışlıyorum. Böyle gollere hasretiz. Avrupa da atıldığında da herkes konuşur ve alkışlar ama Okan'ın golünü de herkes alkışlasın. Manisa FK bu iyi temposunu devam ettirirse, bu arzulu futbolunu da sürdürürse Play-Off neden olmasın. Tebrikler...