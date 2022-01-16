Manisa, Horoz’u susturdu

Altaş Denizlispor, kupada Galatasaray ve ligde de Bandırmaspor karşısında iyi bir oyunla ve iyi bir mücadeleyle dikkatleri üzerine çekmişti. Kupada Süper Lig'in devi karşısında tur atlamış, ligde de zirve mücadelesi veren Bandırma karşısında 3-0 geriden gelip müthiş bir geri dönüşle 4-3'lük zafere imza atmışlardı. Herkes Denizlispor'un eksik kadrolu olmasına rağmen iyi yol alacağını düşünürken Manisa FK karşısında adeta yok oldu. Çünkü hem futbol olarak hem de kazanma arzusundan çok uzaktı. Denizlispor'un böyle maçlarda hem maçı kazanması hem de rakipten 3 değil 6 puan alması gerekirdi. Bunu dün Denizli'de Manisa FK takımı yaptı.

Aslanlar gibi mücadele ettiler, kazanmak için her şeyi yaptılar. Takım olarak da Denizlispor'dan her şeyi çok daha iyi yapıp 3 puanı hak ettiler. Manisa, gerçekten aldığı bu galibiyetle tekrar lige tutundu. Çünkü sezon başında iyi başlayıp sonrasında yok olan, tekrar bir hava yakalayım derken geçen hafta mağlup olunca acaba mı sorularını getirmişti. Ama Denizlispor maçı kendilerini hem kötü rüyadan kurtardı hem de rakibinden 6 puan puan alarak müthiş bir işe imza attı.

LİG KUPADAN DAHA ÖNEMLİ

Denizlispor ve Fatih Tekke şunu unutmasınlar ki kupa ne getirirse getirsin, lig kupadan çok daha önemli. Çünkü bu ligden düşersen bir daha toparlanamazsın.

Eğer Denizlispor tekrar bir çıkış yakalamak istiyorsa dünkü futbolu unutup arzulu, istekli ve yürekli bir futbol ortaya koyarak ve Fatih Tekke'nin de takımı iyi analiz etmesiyle iyi bir seri yakalamalı.

Yoksa mı... Ben Fatih Tekke'ye bir şey hatırlatmak isterim. 17 yıllık deneyimle söylüyorum. Denizlispor kazanmak istiyorsa önce futbolculara ruh aşılatması lazım ki puan ve puanlar gelsin. Yoksa dünkü futbol ve oynanan sistem bu Horozlar'a bir şey kazandırmaz hatta bu Horoz ötmez. Benden söylemesi.

Manisa FK takımı ise gerçekten yeni hocasıyla bir hava yakaladı. Ama geçen hafta da büyük bir kaza kurşunu yedi.

Şimdi bu Denizli galibiyeti onlara umut, takıma da ümit oldu. Ben inanıyorum ki bu Manisa FK takımı bir seri yakalayıp Play-Off'u zorlayacaktır.