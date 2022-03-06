Samsun’da coştu

MENEMENSPOR, gerçekten Samsunspor deplasmanında çok akıllı, çok pozitif, çok disiplinli bir oyun oynayarak rakibini darmadağın etti. Dün sahanın her yerinde koşan, coşan ve muhteşem gollere imza atan Menemenspor'u alkışlamak lazım. Samsunspor seyircisi de bunu yaptı ve alkışladı. Aferin teknik direktör Cenk Laleci'ye. Samsunspor'u çok iyi analiz etmiş, başta Fofana olmak üzere Yasin ve Tomane'ye yakın markajla oyun stiliyle onlara rahat oynama fırsatı vermedi. Ben burada başta Ahmet Sagat olmak üzere tüm Menemenspor'lu futbolcuları kutluyorum. Bu altın değerindeki 3 puanla hem alt sıralardan kurtularak biraz nefes aldılar hem de ilerisi için bir umut aşıladılar. Yolun açık olsun Menemenspor

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