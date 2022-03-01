Altınordu umut tazeledi

İzmir derbisinde iki takımında acil 3 puana ihtiyacı vardı. Çünkü ligde alt sıralardan kurtulmak için 3 puan gerekliydi.

Ve Altınordu takımı rakibinden bilhassa ikinci yarıda daha iyi futbol oynayarak kazanmasını bildi. İki takımda çok mücadeleci bir futbol ortaya koydu. Ancak dün Altınordu da kaptan Ahmet İlhan Özek'e özel bir parantez açmak istiyorum.

Dün hem takımın en iyisiydi hem de sahanın yıldızıydı. Oyun boyunca bilhassa sağ kanattan götürdüğü toplarla Menemen defansını hataya zorladı. Ve muhteşem bir golle de o güzel futbolunu süsledi. Ahmet İlhan takımının altın değerinde bir 3 puan kazanmasında başrol oynadı. Bravo kaptan, böyle devam. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, ikinci yarıda ikinci bölgede baskıyı artırınca Altınordu takımı hem iyi futbol oynayıp hem de iyi top yapıp özellikle kanatlardan müthiş ataklar yaptı.

IKİSİNE DE SERİ LAZIM

Menemenspor ilk yarıda başa baş bir futbol oynadı. Ama gol bölgelerinde etkisiz kalınca maç elinden uçtu. Hele de maçın 45. dakikasında Ahmet Sagat'ın kaçırdığı hem gol kendisine yakışmadı hem de takımını mutlak bir golden etti. Kaleci Emre iyi oynadığı zaman takımına puan ve puanlar kazandırıyor. Maçın 9. dakikasında öyle bir top kurtardı ki adeta takımına hayat verdi. Derbi maçın ardından iki takımın da puan durumuna bakınca hala ikisinin de işinin zor olduğunu söyleyebilirim. Çünkü bu ligde tam 4 takım düşüyor. Altınordu bu galibiyetiyle kendisine bir umut aşıladı.

İnanıyorum ki Altınordu bir seri yakalayabilirse belki tehlikeli bölgeden uzaklaşabilir.

Aynı şeyleri Menemen için de söylüyorum.

Çok beraberlik alıyorsun hiç bir işine yaramıyor. Altınordu gibi sizin de seri galibiyetlere ihtiyacınız var. Puan cetveline bakıyorum bunu mutlaka yapmalısınız...