Gerçek Manisa döndü

Geçen sezon oynadığı futbolla şampiyonluğu hak eden ve 1. lige yükselen Manisa Futbol Kulübü, Spor Toto 1. Lig'e de iyi başlamıştı. Oynadığı 3 maçta aldığı 9 puanla da lider olmuş. Ancak lider oluşundan sonra takımda müthiş bir çöküş başladı. Ardından arka arkaya 8 mağlubiyet alan Manisa FK nihayet Ümraniyespor önünde kendine geldi, kükredi ve kazandı.

1. Lig'de zirve mücadelesi veren Ümraniyespor önünde 36. dakikadan sonra 10 kişi oynayan ve rakibini yenilebilen Manisa FK, dünmüthiş bir iş başardı.

Manisa ekibi de 10 kişi kalmasından sonra oynadığı cesaretli futbol ve defansı düşünmeden ofansif, golü arayan pozitif futboluyla büyük bir alkışı hak etti. Teknik direktör Turgay Altay ve futbolcuları sakın ola ki bu maçın havasıyla bir başka maça bu güvenle başlamasın. Bu maç bitti. Çünkü Manisa FK'nın düşmeye değil, Play-Off'a oynayacak bir kadroya sahip olduğunu hep söyledim. İnanıyorum ki bu galibiyet Manisa FK takımına ilaç olacaktır. Tabi ki burada Başkan Mevlüt Aktan ve yönetimi de bu takımın arkasında durursa ve oyuncular da bir seri yakalarsa Manisa FK'nın Play-Off'ta olacağını düşünüyorum. Haydi Manisa FK...