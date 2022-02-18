Yakışmayan tablo

Manisa FK takımı çok yetenekli ve iyi bir kadroya sahip. Ancak aldığı neticelere ve oynadığı futbola bakarsan siyah-beyazlılar sınıfı geçmeyen bir tablo ortaya koyuyor. Geçen hafta Menemenspor'a 2 puan kaptıran, dün de Bandırmaspor karşısında kazanamayan ve futboluyla umut vermeyen bir Manisa FK vardı. Manisa ekibi, Bandırmaspor'un 66 ve 67. dakikalardaki topları direkten dönmüş olmasaydı ve son dakikalarda Manisa kalecisi Birkan'ın kurtarışı olmasaydı yenik olarak dönecekti. Kazanılan 1 puan elbette önemli ama bu futbolla değil. Bu futbol, ilerisi için umut vermiyor. İnanıyorum ki Turgay Hoca ve talebeleri bu takımın hakkını verir ve alt sıralardan biran önce kurtulur. Çünkü bu takımın düşmemek için değil Play-Off için oynaması lazım. Bandırmaspor ise Manisa önünde daha derli topluydu ama hücum hattındaki futbolcuların beceriksizlikleri ve son dakikalarda telaşlı oyunu Bandırmaspor'un kazanmamasına sebep oldu.

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