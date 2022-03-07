Büyük Altay umuda doğru

Altay, İstanbul'da 10 kişiyle yaptığı mücadeleden 1 puan alarak umudunu ileriki haftalara taşıdı.

Futbolda hele 10 kişi kalırsan ve karşında da güçlü bir takım olursa kazanmak zordur. Gönül isterdi ki Altay 11 kişi oynasın, 3 puanı alsın ve puanını 28'e çıkartarak üstekilerle aradaki farkı kapatsın.

Amcak bu olmadı. Altay takımında teknik direktör Serkan Özbalta, Karagümrük karşısında bilhassa 1. ve 2. bölgede tedbirini çok iyi aldı ve rakibine fazla gol pozisyonu vermedi. Bu Altay için çok iyi. Çünkü İzmir ekibi, bu ligin en çok gol yiyen takımlarından biri. Olimpiyat Stadı gerçekten çok soğuk. Zaten seyirci potansiyeli de az olduğundan maçta çok heyecan olmadı.

Altay takımı dünkü Karagümrük maçında olduğu gibi böyle dirençli, böyle mücadele dolu performansını ileriki haftalara taşırsa ve bir seri yakalayabilirse siyah-beyazlıların kurtulma şansı olur. Çünkü İzmir temsilcisine bir değil üçer üçer puan lazım.



ÜÇ PUANLAR LAZIM

Üsteki rakibe bakıyorsun Antalyaspor 32 puanda. Ama sen hala dün aldığın puanla 26 puandasın. BU ne demek? Bu siyahbeyazlı takıma kurtulması için, 3 puanların lazım olduğu demek. Teknik direktör Serkan Özbalta'nın gelişiyle Altay'da bir disiplin ve bir oyun anlayışı var. Yıllardır kendisini çok iyi tanırım. Ama bundan sonraki maçlar için uyarmak istiyorum. Serkan hocam hücumda eğer rakipten bir fazlasını bulamazsan ve orta sahanın da desteğini 3. bölgeye taşımazsan golü atman zor.

Golü atacaksın ki maçı kazanasın. Dünün kısası bir puan az ama 10 kişi kalan ve kahramanca mücadele edilerek alınan 1 puan da önemlidir. Bu 1 puan umuda bir yolculuktur. Takıma bir güvendir. Haydi Altay. Bir seri seni bu ligde tutar.