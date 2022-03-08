Hayat öpücüğü

Denizlispor, Balıkesirspor karşısında Hakan Çimemre'nin attığı muhteşem golle tekrar hayata döndü. Çünkü bu maçı kazanamadığı zaman kurtulması mucizelere kalacaktı. Oyun olarak Denizlispor tempolu oynayamadı. Çünkü karşısında direnen ve puan almak isteyen bir Balıkesirpor vardı. Denizlispor takımında ne zamanki Hakan oyuna girdi, Denizlispor kanatları kullanan bir takım oldu ve tehlikeyi 3. bölgeye taşıdı. Sağdan, soldan getirdiği toplarla Balıkesir kalesini ablukaya aldı.

Ömer Şişmanoğlu'nun 69. dakikadaki müthiş şutunu yine müthiş bir reflekse kurtaran kaleci Atilla Özmen'i kutlamak isterim.

Ilk 45 dakika kötüydü

Horoz bu maçı daha rahatlıkla kazanabilirdi.

Ancak ilk 45 dakikada iki kanadı da iyi kullanamayınca ve Balıkesir takımı da iyi önlem alınca Denizlispor pozisyon bulamadı.

Bu galibiyet Horoz'a sadece umut olmadı, alt sıralardan kurutulmak için de büyük bir moral oldu. Teknik patron Mesut Bakkal, her maçı böyle kazanmaya kalkamaz. Eğer düşme potasında olan hatta düşmüş bir takıma karşı bile bu kadar zorlanıyorsa diğer maçlarda biraz daha dikkatli olup daha tempolu bir Denizlispor'u yaratması lazım.

Bal-Kes'in onur savası Balıkesirspor'a gelince. Kırmızı-beyazlılar, ununu elemiş, eleğini de duvara asmış. Yani mucizeler bile takımı kurtaramaz. Ama buna rağmen teknik direktör Giray Bulak'ın ve öğrencilerin canla başla onur savaşı yaparak maça asılmaları da takdire şayandır. Zaten Balıkesirspor yönetimi sezon başındaki tutumuyla bu takımı düşüreceğini göstermişti.

Kim ne derse desin, maçı zorlamasına rağmen kazanan Denizlispor büyük bir nefes almıştır. Haydi Horoz, ötmeye devam...