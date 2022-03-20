Ali karları eritti Ümraniye’yi bitirdi

GERÇEKTEN bir kaleci bir maç nasıl kazandırır, arkadaşlarını nasıl motive eder, defansla arasındaki o diyaloğu nasıl kurar, bunu dün Ümraniye Stadı'nda bire bir gördüm ve yaşadım. Çünkü kaleci Ali Emre öyle güzel kurtarışlar yaptı ki, kalesinde resmen panterleşti. Ligin en çok gol atan takımına 'dur' dedi. Tabi ki sadece Ali Emre değil. Dün takım halinde bilhassa 3. bölgedeki markaj ve pres Ümraniye'nin bütün oyun gücünü bitirdi, enerjisini yok etti. Herkes Ümraniye çok baskılı oynadı diye övgüyle bahsetse bile, gerçek aslında öyle değil. Çünkü Altınordu topu rakibe verdi, oyunu doldur boşalta getirterek muhteşem defansıyla maçı kazandı. Hüseyin Eroğlu'nu, kalesinde devleşen Ali Emre'yi ve takım ruhuyla oynayan yan bu güzel ekibi Ümraniye'de seyrederken gururlandım. İşte seyfutbol bu dedim. İnanmak rederken futbol yarı yarıya kazanmaktır. Altınordu daha çok inandı ve kazanmayı hak etti. Bravo. Böyle devam...

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