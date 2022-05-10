Böyle bir lig görmedim

Yıllardır futbolun içerisindeyim ve 15-16 yıldır da bu ligi yorumlayan biri olarak bu seneki gibi böyle mücadeleye şahit olmadım. Daha önceleri bu puan barajı konusunda 35-36'yı bulan ligde kalıyordu. Ama şuan görüyorum ki baraj 45 ve üstü olursa ancak takımlar kalabilecek. Bu da rekabetin mücadelenin futbolun en güzel örneği. Altınordu takımına bakıyorum büyük bir çıkış yakaladı. Ama futbolda hatalar olunca tabi ki de sonuca yansıyor.

BURSA MUCİZEYİ BASARIYOR

Bakın Altınordu'ya bir Samsunspor maçının son saneyesinde sol bekin bir hatası ve son Kocaelispor maçındaki kaleci hatası Altınordu'nun 4 puanını cebinden götürdü. Eğer İzmir ekibi, bu 4 puanı hanesine eklemiş olsaydı rahatlayacaktı.

Bursaspor son 4 maçta arka arkaya galibiyetler alarak bir mucizeyi gerçekleştirmeye yaklaştı. Bu haftaki Bandırmaspor maçı Bursaspor'un kaderini belirleyecek. Eğer karşılaşmayı kazanamazsa büyük bir ihtimalle düşme potasında olacak. Kocaelispor ise bu haftaki Eyüpspor maçını kaybettiği zaman bütün ümitleri de bitecek.

DÜDÜKLER TAYİN ETMESİN

Bunun alternatiflerini de eklersek Adanaspor, Gençlerbirliği 45 puanda, bir Boluspor 44 puanda olmasına rağmen hale tedirginlik yaşıyorlarsa bu ligin ne kadar zorlu olduğunu artık herkes görebilir. Kanatimce; daha önce küme düşen Balıkesirspor'un ardından Menemenspor da küme düştü, üçüncü takım da bu hafta belli olur. Diğer takımlara bakınca da bir Tuzlaspor, herşeye rağmen Samsunspor halen Play-Off'u kovalıyor. Eyüpspor da bu hafta bir veya 3 puan alamazsa işini zorlaştırır. Son sözümde maçlardaki hakemlere; Lütfen futbolcuların sahadaki alın terini hiç bir zaman bariz hatalarla engellemeyin.

Kim düşecekse düşsün, kim kurtaracaksa kurtarsın maçın sonucunu düdük değil futbolcular tayin etsin