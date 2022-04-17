İnancın zaferi

FUTBOLDA inanırsan kazanırsın. İnanırsan başarıya gidersin. İnanırsan emeline ulaşırsın. İşte Altınordu'nun son 6 haftada göstermiş olduğu bu başarı alkışlanır. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu ve talebeleri inanmışlar, 'Bu takım düşmeyecek' diye ant içmişler. Eroğlu artık 'Bu takıma düşürmeyeceğim' diye rahat rahat konuşabilir. Ben de öyle konuşuyorum zaten. 5. dakikada Şeref Özcan'ın attığı gol değil, o tam bir füze. Ve bu gol gerçek Altınordu'nun ligde kalma umudunu yükseltti. Kaleci Serhat'ın da 38. dakikada Erkan'ın topunu müthiş çıkarması Altınordu'nun kazanmasına sebep oldu. Yani Şeref attı, Serhat kurtardı, maç kazanıldı. Sakatlanan Ahmet İlhan ise biran önce sahalara dönmeli. Hadi kaptan, bu takımın sana ihtiyacı var. Manisa FK ise son haftalarda gerçekten bir çıkış yakaladı. Bu maçı kazanıp Play-Off'a daha yakın olmak istiyordu. Ancak Altınordu'nun hırsı, mücadelesi ve kazanma azmi buna müsaade etmedi. Tebrikler Altınordu...

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