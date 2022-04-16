Denizli Ankara’dan mutlu dönüyor

DENİZLİSPOR geçen hafta Tuzlaspor karşısında şok bir yenilgi alınca Keçiörengücü maçının önemini daha da arttırdı. Çünkü bu maç altı puanlık bir maçtı. Eğer Denizli rakibini yenmemiş olsaydı puan farkı 8'e çıkacaktı ve kurtulması da çok zor olacaktı. Ama Denizlisporlu futbolcular büyük bir mesuliyet alarak inanılmaz mücadele yaparak haklı olarak kazandılar. Denizlispor belki Keçiörengücü karşısında çok iyi bir futbol oynamadı ama takım halinde hem alan presi hem de orta sahada müthiş pres yaparak oyunu kilitledi. Mesut Bakkal ve öğrencileri bu önemli ve kritik altı puanlık maçı kazanarak puanını 36'ya taşıdı. Eğer Denizli, kalan maçlardan 9 puan aldığı takdirde bu ligde kalacaktır. Ama futbolda her şey olabilir. Bu galibiyet Kocaelispor maçı gibi futbolcuları gevşetmesin.

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