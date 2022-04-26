ALTINORDU gerçekten son haftalarda müthiş bir çıkış yakalamıştı. Yedi maçta 6 galibiyet bir beraberlikle 19 puan alarak düşme hattının üzerine çıkmıştı. Bu moralle Samsun maçında da hedefi en az 1 puandı. Altınordu, Samsun deplasmanında maçın adeta bitti denildiği anda büyük hata sonucu yediği golle 2-1 mağlup oldu. Bir futbolcu maçın bitimine saniyeler kalmışken topu dışarı vurmak yerine rakibe teslim edince olanlar oldu. Topu rakibe verdin ve son saniyede santrası bile olmayan golü yedirdin. Yazık, çok yazık. Halbuki Altınordu takımı maç boyunca dişe diş bir mücadele göstererek zaman zaman rakibinden daha iyi oynayarak en az bir puanı hakketmişti. Bu yenilgi Altınordu'yu tekrar ateşine içine çekti. Hüseyin Eroğlu ve talebeleri böyle bir hata beklemiyorlardı ama bu hatanın da telafisi var. Kalan maçlarda en az 4 puan alıp bu ligde kalmalı. Çünkü Altınordu bu ligde kalmayı hakkediyor. Özellikle futbolcuların müthiş mücadelesi Altınordu'yu bu ligde tutmalı. Ben inanıyorum ki Hüseyin Eroğlu ve ekibi yüzünün akıyla bu ligde kalacaktır.

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