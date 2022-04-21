Altınordu’nun altın çocukları

Altınordu gerçekten son 6-7 haftadır tarih yazıyor. Oynadığı futbolla aldığı sonuçlarla burada herkese meydan okuyor. "Biz ligde kalacağız ve her puanı da alnımızın akıyla alacağız" diyorlar. Zaten öyle güzel bir futbol oynuyorlar ki futbolun bir ekip ruhuyla nasıl oynandığını dün lider Ankaragücü karşısında da gösterdiler. Takım olarak toplu hücum, toplu defansı müthiş derecede benimsemişler. Ve kısa toplarla futbolu basitleştirip, zenginleştirerek golleri buluyorlar. Ben de Türkiye'de 4 sene gol kralı oldum. Ama dün gördük ki genç Altınordu'nun genç neferi Şeref Özcan'ın son iki haftadaki oynadığı futbolu, attığı golleri gördükten sonra inanıyorum ki bu yıldan sonra Türk futbolunda iyi bir futbolcu, iyi bir golcü olduğunu, attığı golleri alkışlayacağız.

Yeter ki şımarmasın.



AFERIN SANA SERHAT

Bir parantez de kaleci Serhat'a açmak istiyorum; aferin Serhat... Belki iki gol yemiş olabilirsin ama oynadığın futbolla kurtardığın kurtarışlarla ve penaltıyı müthiş kurtararak kalecilik dersi verdi. Dün kazanılan 3 puanda seninle birlikte Şeref Özcan'la beraber baş aktördün. Oyunca gelince; teknik direktör Hüseyin Eroğlu, takımına akıllı top yapan ve Ankaragücü takımının defansının arkasına top attırarak maçı kazanmasını bildi. Takıma bakıyorum, fizik olarak, güç olarak son haftalarda bu ligin üstünde müthiş bir performansla alkışı hak eden bir Altınordu var.

Altınordu durmak yok, yola devam. Haydi altın çocuklar.