Muhteşemsiniz

Kim ne derse desin Hüseyin Eroğlu ve öğrencileri bu sezonun ikinci yarısında bir tarih yazdılar, bir tarihe imza attılar. Bilhassa son 10-12 maçına bakıldığında bir takımın neler yapabileceğini Altınordu bize gösterdi. Hüseyin Eroğlu gerçekten bu takımı iyi tanıyor. Ben programlarda Altınordu'nun işinin çok zor olduğunu söylemiş hatta Eroğlu bu takımı kurtarırsa 'Ben onu Kordon'da omzumda taşıyacağım' diye konuşmuştum. Balıkesirspor maçından hemen sonra da ben televizyonda canlı yayın yaparken takım kaptanının bana video göndererek 'Hayri Baba hazır mısın? Hocam ve bizi sırtına alacak mısın?' diye uyarması beni gerçekten duygulandırdı. Neden mi? Eğer bir teknik adam futbolcuyla birleşiyorsa, bana söz verip 'Bu takımı kurtaracağız' diyorsa ve bunu da başarıyorsa ben onların isteklerinin başımın ve gözümün üstünde olduklarını söylemek isterim. Ve yakında İzmir'e gelip Eroğlu ve Altınordu futbolcularını omzumda taşıyacağım. Merak etmesinler. Hayri Baba söz verirse sözünde durur.

Ilk yarı sıkıntılı geçti

Maça gelince. Böyle maçları oynamak çok zordur. Zaten Balıkesir golü buldu, arkasından da Altınordu kaptanının penaltıyı kaçırması ilk yarı için sıkıntı yarattı. Ama ikinci yarı toparlanan ve akıllı oynayan bu inanmış futbolcular 2 gol atarak hem muhteşem bir galibiyete imza attılar hem de 'Biz ligden düşmüyoruz, düşmedik, düşmeyeceğiz de sinyalini verdiler. Altınordu takımı önümüzdeki sezon birkaç takviye yaparsa ve başkan da biraz daha takımla ilgilenirse İzmir ekibi gelecek sezon inanıyorum ki daha üst seviyeye çıkacaktır. Son sözüm de Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu'na. Artık bu lig gelecek sezon en az Süper Lig kadar değerlidir. Bunun için artık üvey evlat gibi davranmayın. Bu lige sahip çıkın. Bu ligin tadı başkadır.