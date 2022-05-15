  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Anasayfa Yazarlar Muhteşemsiniz
Muhteşemsiniz HAYRİ ÜLGEN

Muhteşemsiniz

Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 15.05.2022, 00:00

Kim ne derse desin Hüseyin Eroğlu ve öğrencileri bu sezonun ikinci yarısında bir tarih yazdılar, bir tarihe imza attılar. Bilhassa son 10-12 maçına bakıldığında bir takımın neler yapabileceğini Altınordu bize gösterdi. Hüseyin Eroğlu gerçekten bu takımı iyi tanıyor. Ben programlarda Altınordu'nun işinin çok zor olduğunu söylemiş hatta Eroğlu bu takımı kurtarırsa 'Ben onu Kordon'da omzumda taşıyacağım' diye konuşmuştum. Balıkesirspor maçından hemen sonra da ben televizyonda canlı yayın yaparken takım kaptanının bana video göndererek 'Hayri Baba hazır mısın? Hocam ve bizi sırtına alacak mısın?' diye uyarması beni gerçekten duygulandırdı. Neden mi? Eğer bir teknik adam futbolcuyla birleşiyorsa, bana söz verip 'Bu takımı kurtaracağız' diyorsa ve bunu da başarıyorsa ben onların isteklerinin başımın ve gözümün üstünde olduklarını söylemek isterim. Ve yakında İzmir'e gelip Eroğlu ve Altınordu futbolcularını omzumda taşıyacağım. Merak etmesinler. Hayri Baba söz verirse sözünde durur.

Ilk yarı sıkıntılı geçti

Maça gelince. Böyle maçları oynamak çok zordur. Zaten Balıkesir golü buldu, arkasından da Altınordu kaptanının penaltıyı kaçırması ilk yarı için sıkıntı yarattı. Ama ikinci yarı toparlanan ve akıllı oynayan bu inanmış futbolcular 2 gol atarak hem muhteşem bir galibiyete imza attılar hem de 'Biz ligden düşmüyoruz, düşmedik, düşmeyeceğiz de sinyalini verdiler. Altınordu takımı önümüzdeki sezon birkaç takviye yaparsa ve başkan da biraz daha takımla ilgilenirse İzmir ekibi gelecek sezon inanıyorum ki daha üst seviyeye çıkacaktır. Son sözüm de Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu'na. Artık bu lig gelecek sezon en az Süper Lig kadar değerlidir. Bunun için artık üvey evlat gibi davranmayın. Bu lige sahip çıkın. Bu ligin tadı başkadır.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
GÜNÜN YAZARLARI
  • SON DAKİKA