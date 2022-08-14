Manisa FK fırsat tepti

Futbolda ilk maçların günahı olmaz derler ama biraz daha tedbirli olup, fırsatını ayarlayıp maçı kaznaacaksın.

Çünkü ilk maçlar kazanıldığı zaman takımlar lige daha moralli bir başlangıç yaparlar. Dün Manisa takımı Boluspor karşısında kazanması gereken bir maçı kaybettti. Rakip takım 54. dakikadan sonra 10 kişi kaldı ve sen kendi sahanda oynuyorsun. Kusura bakmayın, karşılaşmayı kazanacaksın. Bunun için önce kanatları kullanıp, orta sahadan da bir oyuncuyu hücuma göndermelisin.

Ayrıca Boluspor iyi defans yaptı ama bu defansı da aşmak için Manisa ekibi oyunu genişletip, golü bulması gerekirdi.

Bunu yapamadılar. Sadece atılan bir gol VAR'dan döndü ve son dakikada da Boluspor kalecisi Çağlar'ın müthiş bir kurtarışı vardı. Yani Manisa FK'nın sadece iki atağı bu maçta gözle görüldü.

Rakip Boluspor 10 kişi kaldıktan sonra daha rahat oynadı. Bir de manisa FK'nın Nizamettin'in orta sahadan alınması Boluspor'a daha rahat hareket etme fırsatı verdi. Ve Bolu ekibi son dakikada attığı golle de altın değerinde maçı kazanarak 3 puanı aldı.

DERS NİTELİGİNDE OLMALI

Erhan Çelenk tabiki bu takımın çok önemli isimlerinden biri. Ama maçın 24. dakikasında öye bir pozisyon harcadı ki kendisine yakışmadı. Belki o golü atmış olsaydı maç daha farklı olabilirdi. Teknik direktör Levent Eriş, bu takıma muhakkak santrafora vurucu ve kanatlardan gelen topu iyi değerlendiren bir oyuncuyu monte etmeli. Yoksa Manisa'nın bu oyun planıyla gol bulma şansı çok zor olur. Tabi ki havanın sıcaklığı nedeniyle ve Bolu'nun bir puan için geldiği bu maçtan güzel futbol beklenemezdi. Ama buna rağmen Manisa'nın da kazanması gereken bir maçtı. Sonuç olarak Manisa FK, bir maç kaybetti. Ama bu kendisinde bir ders niteliğinde olup, ileriki maçlar için acil önlem almalı. Bilhassa gol yollarında üretken bir takım yaratılmalı.