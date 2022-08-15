Goller tamam ya futbol

Bodrumspor, kendi sahasında oynadığı ilk maçta 45 dakika içerisinde biraz futbola istekliydi. Üç tane çok güzel kafa golü buldu, sonra yan gelip yattı.

Belki maçı kazandı, hem de iki farkla tamam tebrikler. Ama futbol olarak beni tatmin etmedi. Çünkü karşısındaki takım ne idman yapabilmiş, ne transfer yapabilmiş, sonradan da sıkıntılarla bütünleşmiş bir yönetimi var. Buna rağmen oyunun ikinci perdesinde sahada senden daha iyi top yapıyorsa, sen durunca o gol atıyorsa o zaman burada bir sorun var. Golcü Jahovic'e bakıyorum istekli olmasına rağmen hem güçsüz hem de yorgun. Benim tanıdığım Jahovic'in böyle bir maçta en az 2-3 gol atması lazım. Bu galibiyet sakın ola ki Bodrumspor'a ileriki maçlar için ölçü olmasın. Bu ligde çok güçlü takımlar var, Bodrum'u bu kadar rahat oynatmazlar. Teknik direktör İsmet Taşdemir de herhalde takımdan memnun olmamıştır. 'Daha sezonun ilk maçı' bahanesini uydurmasın. Bu şehri tanıyor, bu takımı şampiyon yapmış, bu futbolcuları kendi istemiş. Ama oyun şablonuna baktığımda Bodrum'un oyun kalitesini sahaya yansıtamamış.



KAZANAN HAKLIDIR

Yeni Malatya nereden nereye gelmiş.

Yazık. Bir şehir hem takım olarak hem de şehir olarak tamamen düşmüş. Para yok, pul yok, transfer yok, son anda kurulan bir yönetim ve son dakikada devam ettirilen bir Cihat hoca. Unutmasınlar ki sezon başında iyi bir kamp dönemi yapılırsa, bu takımlar diğer takımlardan 1-0 önde olur. Geçen sezon bu ligde şampiyon olan Ümraniyespor, İstanbulspor, Ankaragücü ve son anda şampiyonluğu kaçıran Bandırmaspor sezonun açılmasına bir ay kala kamp yapmışlardı. Ve bu takımların üçü de şampiyon oldu. Bu sezon da 4-5 takım bu sinyali verdi. Ama Bodrum bir an önce toparlanmalı, bu takım kurgusunu Jahovic'e yönlendirmeli ve özellikle kanatları kullanıp Jahovic'e top geçirmeli.

O zaman hücumda çoğalan ve rakibi yıpratan bir Bodrum görebiliriz. Her şeye rağmen ilk maçları kazanan takımlar haklıdır, bu nedenle bu hakkı biz Bodrumspor'a veriyoruz ve tebrik ediyoruz. Ancak...

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