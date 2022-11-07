İnanmazsan kazanamazsın

Dün çok güzel bir hava ve futbola elverişli bir saha vardı. Tribünler gerçekten tıklım tıklımdı. Altınordu takımı güçlü rakibi karşısında biraz korkak, biraz ürkek bir futbol oynayınca adeta üç puanı ikram etti. Maçın 3. dakikasında kornerde Safa Kınalı'nın kafa vuruşunu Eyüpspor kalecisi müthiş çıkardı.

Bu pozisyondan sonra sanki o Altınordu gitti yerine takım oyunundan uzak bir ekip geldi. Orta sahada iyi top yapmasına rağmen hücumu düşünmeyip Ahmet İlhan'a top vermeyince oyunun üstlürağmen ğü Eyüp'e geçti. Çünkü hücumda çoğalamayan bir Altınordu vardı. Teknik direktör Ufuk Kahraman maçın son 20 dakikasında biraz hücumu düşününce Altınordu, top oynamaya başladı. Sonucunda da penaltı golüyle farkı bire indirdi. Halbuki Altınordu bu ligin en çok koşan, en iyi top yapan ve takım oyunu oynayan ekibi. Fakat tüm bunlara rağmen dün ürkek oyunu yenilmesine neden oldu. Eyüpspor, çok kaliteli bir takım olmasına rağmen Altınordu önünde çok zorlandı. İzmir ekibi, bu mağlubiyeti unutup hemen diğer maçlara yönelmeli ki korkulu günler yaşamasın. Eğer Altınordu golü bulmak isiyorsa, başarı istiyorsa 3. bölgede Ahmet İlhan'a büyük destek olmalı. Son sözüm de Erdi Dikmen'e. Eğer arkadaşlarıyla uyum içerisinde olsa o iki golü de takımı yemezdi. Ben kısaca şunu söyleyeyim. Futbolda inanırsan kazanır ve başarırsın. Ama gördüğüm kadarıyla Altınordu takımı dün inanmadı ve maçı kaybetti...