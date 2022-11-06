Paixao büyük golcüsün!

Dün Altay, Bandırmaspor önünde çok önemli iki puan kaybetti. Çünkü, güçlü rakibi karşısında çok iyi mücadele etti, çok koştu, kazanmak için her şeyi yaptı.

Ama gücü yetmedi. Altay, her geçen gün takım olarak daha özverili daha çok takım ruhuyla oynamaya başladı. Çünkü teknik direktör Sinan Kaloğlu'nun elindeki kadro çok yetersiz olmasına rağmen futbolcularına büyük bir moral ve motivasyon vererek puan almayı başarıyor.

Kaptan İbrahim Öztürk'ü yürekten tebrik ediyorum. Düşünün 41 yaşındaki İbrahim sakatlanana kadar tüm Bandırmaspor'un hava toplarında başarılıydı.

Bravo kaptan. Eğer sen sakatlamasaydın belki gol de yenilmezdi. Gel gelelim golcü Paixao'ya. Sen bir paşasın, paşaların en güzel golcüsüsün. Öyle pozisyonlarda takımına hayat veriyorsun ki bir golcü ancak bu kadar anlamlı ve güzel gol atar. Ben de yıllarca futbol oynadım, 4 kez gol kralı oldum. Keşke o günlerde senin gibi bir golcüyle yan yana oynamış olsaydım. Herhalde ikimiz de gol rekoru kırardık. TV ekranlarından Marco Paşa lakabını ben söyleyerek Türkiye'ye duyurdum. Gurur da duydum. Ben futbolun Baba Hayri'si sen Marco Paşası'sın. Son sözüm de Kaloğlu'na az zamanda Altay'a büyük katkı verdin. Çalıştın, çabaladın bir puan dahi olsa onu alıp cebine koydun. Tebrikler hocam...

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