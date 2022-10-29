Altınordu’ya yakısmayan futbol

ALTINORDU son 3 haftada oynadığı futbol, aldığı neticelerle bir anda alt sıralardan kurtularak herkesin takdirini toplamıştı. Başta Ahmet İlhan Özek ve arkadaşları bu moralle Malatyaspor karşısında oynadığı futbolla adeta hayal kırıklığı yarattı. Yani dün Altınordu neresinden bakarsanız bakın tel tel döküldü. Son yenilen iki gole bakıyorum. Altınordu gibi bir takımın bu kadar bireysel hata yapma lüksü yok. Yaparsa da böyle hezimete uğrar. Teknik direktör Ufuk Kahraman unutmasınki böyle maçlar 6 puanlık maçlardır. İnşallah ileride bu puanları aramaz. İki sözüm de Malatyaspor'a olacak. Geçen hafta Göztepe karşısında çok iyi futbol oynamasına rağmen kalesinde devleşen Ekrem'in inanılmaz kurtaruşları ve Malatyaspor'un penaltı kaçırması gibi etkenler kaybetmesine neden olmuştu. Ama dün yine İzmir ekibi olan Altınordu karşısında İzmir'de deplasmanda maç nasıl kazanılır onu gösterdi. Öylesine güzel bir futbol oynadı ki aldığı galibiyetle adeta umudu yakaladı.

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