Mücadele yüksek kalite vasat

Beşiktaş dün kendi sahasında müthiş bir seyirci desteğiyle maça başladı. Karşılaşmaya ağırlığını koymaya başladığı anda büyük bir hata takımı olumsuz etkiledi. Çünkü Beşktaş gibi bir takım bu kadar basit kafa topu vurdurmaz ki akabinde böyle bir pozisyon daha verdi. İlk yarıda zorlanan vasatı aşamayan bir Beşiktaş vardı. Ismael değişikliklerde büyük yanlışlıklar yaptı. Öncelikle şunu bilsinki orta sahada top yapan, takımı yönlendiren bir Salih Uçan vardı. Ama onu oyundan alınca Beşiktaş'ın orta sahası dengesizleşmeye başladı. Kartal'a 'Tosun Paşa' yetişti ve Beşiktaş'ın bir puan almasını sağladı. Dün tribünlere baktım. Beşiktaş taraftarları kararını vermiş. Taraftarlar 'Valerien Ismael istifa' diye bağırmaya başlayınca anladımki Ismael ile bu iş yürümeyecek



TRABZONSPOR İSTEDİĞİNİ ALDI

Trabzonspor ise UEFA'da Monao karşısında 4-0 galip gelerek büyük bir moral kazanmıştı. Bu moralle çıktığı Beşiktaş karşısında ilk 45 dakikada iyi mücadele ederek oyunun ve topun kendinde fazla olmasını sağladı. Ama ikinci yarıda fizik olarak oyundan düşünce oyunun hakimiyetini Beşiktaş'a bıraktı. Trabzonspor bir puan için gelmişti ve bu defans anlayışıyla çok önemli bir puan alarak döndü. Bu Trabzonspor için yeterli mi, bence yeterli. İki takıma da bakıyorum. Kazanmak için her şeyi yaptılar. İyi de mücadele ettiler. Ama oyun kalitesine gelince bu kadar teknik olan oyuncuların futbola çok şey verdiklerini görmedik. Abdullah Avcı bir puan için gelmişti, aldı ve döndü. Ismael ise 2 maçta kaybedilen 4 puanın hesabını taraftara verecektir. Son sözüm de Cenk Tosun'a. Evet dönüşün sıkıntılı oldu ama böyle bir maçta böyle bir golle dönmen hem sana hem de taraftara büyük moral oldu. Tribünlerde bir söz duydum, 'Tosun Paşa' geldi diye. Yani bu gol senin geleceğinin müjdesiydi. Haydi Tosun Paşa...

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın