Kaptan, yine sahnede

ALTINORDU'NUN da Denizlispor'un da alt sıralardan kurtulmak için mutlak 3 puanı ihtiyacı vardı. Bilhassa Denizlispor şanssızlığına son verip bu maçı kazanmak için tam yönüyle hazırlanmıştı. Ama evdeki hesap çarşıya uymadı. Çünkü son haftalarda büyük form tutan bir Altınordu ve gemisini yürüten bir kaptan yine müthiş bir başarıya imza atarak Denizli'yi Denizli'de yendi. Aferin kaptan Ahmet. Her geçen gün attığın gollerle hem takımını başarıya taşıyorsun hem de gol krallığında ben de varım mesajını veriyorsun.

Bu sezon teknik direktörlüğe getiren Ufuk Kahraman son 3 haftada müthiş bir başarı grafiği yakaladı. Takımda disiplin ve kolej havası var. Altınordu böyle devam ederse hem korkulu rüya görmez hem de Play-Off içerisinde olur. Ama aynı şeyleri Denizlispor için söyleyemeyeceğim. Sezon başından bu yana hem takımın hem de tribünlerin eksik oluşu kötü etkiledi. Bütün şehir ümidi kesmiş gibi. Yazık, çok yazık. Böyle potansiyeli yüksek olan bir şehrin bir takımı bu hale düşürülmemeli. Sahaya bakıyorsun, koşmayan bir takım. Tribünlere bakıyorsun bomboş tribünler. Yönetime bakıyorsun var ile yok arası. Kulübeye bakıyorsun sessiz bir teknik adam. Benden söylemesi, hemen önlem alınmazsa bu takımdan umut beklemeyin... Son sözüm de Oğuz Yılmaz'a. Çok geçmiş olsun kardeşim.