Tebrikler Altay

Altay 10 kişi kaldığı Altınordu karşısında muhteşem bir galibiyete imza attı. Futbolda bir deyim vardır, "Yüreğin varsa, o yüreğini sahaya yansıtırsan kazanırsın" İşte Altay da tam 70 dakika bir kişi eksik oynamasına rağmen, Altınordu karşısında aslanlar gibi mücadele ederek altın değerinde üç puan aldı. Altay, son 4 maçta tam 8 puan toplayarak puanını 15'e çıkardı. Bu da kanaatimce bir başarıdır. Çünkü sezon başından bu yana eksik kadrosu olmasına rağmen ve ekonomik sıkıntıları da bir kenara bırakarak o 'Büyük Altay' forması için oynayan ve maçı kazanarak büyük başarı elde eden tüm futbolcuları kutluyorum. Tabii ki onları maça hazırlayan, büyük moral veren motivasyonu üst düzeye çıkaran teknik direktör Sinan Kaloğlu'nu da alkışlıyorum.



BRAVO KAPTAN İBRAHİM

Bravo kaptan İbrahim Öztürk, sen yaşlanmayacaksın, ihtiyar da olmayacaksın.

Anladığım kadarıyla son yıllarda bu Altay takımına büyük hizmet verirken, genç futbolculara da örnek oluyorsun. Uzat altın kafanı öpeyim. Öyle ustaca bir gol attın ki benim yıllarca attığım gollerden daha değerli. Ya Paixao'ya ne demeli. Onun duruşu, görüşü, sahada oluşu, bir de gol vuruşu muhteşem.

Ne zamanki son nokta göründüğü anda Paixao'nun ya kafası ya da altın ayakları çalışıyor. Sakın durma golcü. Bu Altay'ı attığın gollerle rahatlatacaksın gibi geliyor.

Altay yönetimine ve başkana da son sözüm; şartlarınızı zorlayın, bu fedekarlık yapan futbolculara da saygı... Altınordu'ya gelince...

Ben Altınordu'nun bu sezonun en pasif, en korkak futbolunu gördüm. Altay karşısında bir fazla olmasına rağmen oynadığı futbolla sanki 2-3 tane futbolcunun eksik olduğunu gördük. Ufuk hocam (Kahraman) seni hep övdüm, överim de. Ama dün oynattığın futbol ilerisi için hiç umut vermedi. Hemen toparlanmak şart. Yoksa...

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın