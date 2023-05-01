Muhteşem dönüş

Altınordu takımı dün Bandırmaspor karşısında ilk yarıda durdu, ikinci yarıda koştu, son dakikalarda da vurdu. İzmir ekibi aslında bu maçı mutlaka kazanmalıydı. Ancak defansta yapılan inanılmaz hatalar takımı büyük ölçüde zora soktu.

Rakip Bandırma biranda Saponjic'in hat-trick yaptığı 3 golle 3-0 geriye düştü. Ancak daha sonra toparlanan Altınordu Volkan'ın golüyle adeta hayata döndü. Önce Ahmet İlhan'ın penaltısı, arkasından Ali Özgün'ün golü Altınordu'ya da bir puan da olsa hayat suyu verdi. Kaleci Ali Emre'nin sakatlanması ise şanssızlıktı ama şu da bir gerçek ki Altınordu hala ateş çemberinin içerisinde. Altınordu bu ligde kalmak istiyorsa en az 5-6 puan alması gerekir.

Kurtuluş maçı ise kendi sahasında oynayacağı Erzurumspor maçı olacak. Çünkü Bodrumspor ve Rizespor gibi iki zor deplasmanı var. Hasan Özer hoca buna göre hesabını yapmalı, Rize veya Bodrum deplasmanından bir puan çalıp Erzurum'u da yenmeli. Yoksa?

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