Altın değerinde bir puan

Altay, Ankara deplasmanında çok önemli bir puan alarak avantaj sağladı. Çünkü eğer Gençlerbirliği'ne yenilmiş olsaydı rakibiyle arasındaki puan farkı kapanacaktı. Ama bir puan kazanarak bu avantajını kullandı ve aradaki puan farkını korumayı başardı. İki takımın futboluna bakıyorum. Ne doyurucu bir oyun oldu, ne de vasatın üzerinde bir performans. İki takımın teknik direktörü de skoru korumayı düşündü ve bu nedenle de takımlarına korkak bir oyun oynattı. Gençlerbirliği teknik direktörü Sinan Kaloğlu, Altay'ı çok iyi tanıyordu. Çünkü bu takımı sezon başında kuran teknik direktör kendisiydi ve rakibine karşı bu avantajını kullanmak istese de başarılı olamadı.

6-7 PUAN DAHA TOPLAMALI

Çünkü siyah-beyazlıların teknik patronu Tuna Üzümcü ve öğrenicileri çok iyi mücadele ederek buna izin vermedi. Bakın iyi futbol demiyorum, iyi bir mücadele örneği göstererek bir puanı aldılar. Ve bu beraberlik belki de kümede kalacak puanı da getirmiş oldu. Ancak şu da bir gerçek. Eğer bu ligde 38 puanı bulmazsan kümede kalamayabilirsin. Onun için Altay'ın en azından 6-7 puan toplayarak bu ligde kalıp gelecek senen planlamasını şimdiden yapması gerekir. Gençlerbirliği bu maçı kazanamayarak adeta kendini ateşe attı. Bir çift sözümde genç kaleci Eren ve defansa hattına. Çok iyi bir savunma yaptınız. Defans kurgusunu çok iyi kurup, bunu başararak alınan bu kıymetli bir puanda başrolü oynadınız. Tebrikler...