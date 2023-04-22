Önemli olan günü kurtarmak degil

Türkiye'de gerçekten alt yapısı olmadan günlük başarılarla çıkarak şampiyon olanların hemen hemen yüzde 60'ı 70'i tekrar geriye dönüyor. Bu sadece bizim ülkemizde de değil, başta İtalya olmak üzere birçok ülkede Süper Lig'e çıkan takımların aradan 1 yada 2 yıl geçmeden tekrar düştüğünü görüyoruz. Bu konuya enine boyuna bakıldığında Türkiye'de daha da fazlasını görmüş oluruz. Buna birkaç örnek verebilirim: Erzurumspor, Rizespor, Malatyaspor, Denizlispor, Göztepe ve Sakarya. Hatta bunu çoğaltabiliriz. Üst lige çıktığı yıllardan 1-2 yıl sonra bunun hemen akabinde bu lige düşüp hatta amatör kümeye kadar giden takımlarımız olmuştur. Aslında bir futbol takımı alt yapısını yapmadan, ekonomik durumunu düzeltmeden bir üst lige çıkmamalı. Eğer bir takım çıkacaksa sahasını, ekonomisini, altyapısını, sistemini ve kulüpleşmeyi çok iyi yaptığı zaman başarı gelmiştir. Mesela Samsunspor Süper Lig'e döndü ama son 3 yıldır alt yapısını yaptı, maddi yönden olumlu işler yaptı, tesislerini geliştirdi. Bundan 2 yıl önce Altınordu Başkanı şunları söyledi: "Ben çıkarsam tekrar geri dönerim. Ama futbolcular isterse çıksın." Altınordu finale geldi, son anda kaybetti.



ALTAY ŞU ANDA NEREDE?

Şampiyon olan Altay şu an nerede? Önemli olan günü kurtarmak için bir takımı şampiyon yapmak değil, o ekibin ufkunu açabilmek. Ekol olarak dönüşümünü sağlamadan üst lige çıkarsa tarihe gömülürsün. Eskişehir ve Bursa nerede? Gaziantep kapatıldı ve FK diye geri döndü. Malatya gitti, Yeni diye döndü. Yöneticilerin eğitimli olmaması nedeniyle Türk takımları da bu hale geldi. Unutmayın Milli Takım C Ligi'ne kadar geriledi. Buradan TFF'ye sesleniyorum. Lütfen federasyonda para ödeyip de teknik direktör olan kişileri orada oturtmayın. Gönderin Anadolu'ya, oradan gençler çıksın. Futbol yayılsın, hem geleceği kurtarın hem de günübirlik başarılarla Türk futbolunun kalkınmadığını gösterin. Süper Lig'den düşenlerin hepsi ekonomik krizde kapanma noktasına geldi. Futbolu bilenleri yönetici yaparsak, teknik direktörleri hızlıca kovmazsak, geleceğe yönelik plan yaparsak Süper Lig'e de sahip çıkarız. Evet çoğu ligde çıkanların çoğu düşüyor ama bu durum Türkiye'de daha fazla. TFF'nin bir altyapısı olmayan, sahası olmayan takımlara şampiyon olsa dahi üst lige çıkması için izin vermemesi lazım. Yoksa borçlarla, sıkıntılarla Türk futbolunun önü daha da kesilecek. Saha şartı, tesis şartı, ekonomik durum şartı elverişli değilse bu takımlara izin vermemek lazım, yoksa hüsran hüsran hüsran...

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