İkisine de yaramadı

Ege derbisindeki 2-2'lik sonuç iki takımın da pek işine yaramadı. Altınordu takımı Manisa deplasmanında altın değerinde 3 puanı tam alacakken ikinci yarıdaki pasif ve vasat futboluyla 2 puanı hediye etti. Gerçekten Altınordu Manisa karşısında oyuna iyi başlamıştı. Bilhassa orta saha ve hücumda ofansif bir futbol oynayarak rakibi de bunalttı ve ilk 45 dakikayı 2 gol bularak tamamlamıştı.



KENDİLERİNİ ATEŞE ATTILAR

Ne olduysa ikinci yarıda sahada dağınık ve oyundan uzak bir şekilde sanki 'Bu 2 gol bize yeter' diyerek oyunu bıraktı. Bunu fırsat bilen Manisa FK takımı daha derli ve toplu takım oyununa dönünce ve Altınordu'nun da bu zaafından faydalanarak 2 golü buldu. Altınordu bu 2 puanı çok ama çok arayacak. Çünkü rakibi Erzurumspor deplasmanda 2-0 geride olmasına rağmen 80'den sonra Bandırma gibi bir takıma 4 gol atarak altın değerinde 3 puanı buldu.

Yani Altınordu bu maçı kazanmış olsaydı tehlikeli bölgeden çok uzakta olacaktı.

Ama bu beraberlik, takımı kendi elleriyle ateşe düşürdü. Altınordu takımının bu ligde kalması için en az 38 puanı bulması lazım.

Bunun için de en az 2-3 maçı kazanması gerekiyor. Çünkü rakip olarak Gençlerbirliği ve Erzurum var. Onların aldığı puanlara karşı en az sen de onlara kadar almalısın ki rahat nefes alasın. Yoksa yılların Altınordu'su bu lige veda eder. İşin doğrusu bu.

Teknik Direktör Hasan Özer deneyimli biri.

Bunu çok iyi kullanması lazım ki rakibin oynadığı takımlara karşı kendisine kaç puanın gerektiğini bilmeli, çalışmalı, çalıştırmalı ve o puanları Altınordu'ya kazandırmalı.



MANİSA DA İŞİNİ ZORLAŞTIRDI

Manisa takımı ise bu maçı kazanmış olsaydı bir nebze de olsa Play-Off'a yaklaşacaktı.

Bu kaybedilen 2 puan, onları biraz uzak tutacak gibi. Çünkü artık rakiplerinin de puan kaybetmesini bekleyecek. Bilhassa ikinci yarıdaki futbolu çok pozitifti ama sadece 2 gol attı, üçüncüsünü bulamadı.

Bu da Altınordu gibi onların da işini biraz daha zorlaştırdı.

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