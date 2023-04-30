Play-Off niyetine

Manisa FK takımı Keçiörengücü deplasmanında muhteşem bir galibiyete imza attı. Hem futbol olarak, hem de hedef olarak 10'da 10 tutturdu. Çünkü eğer bu maçı kaybetmiş olsaydı, rakibine hedef gösterip, yol verecekti. Rakibinin 50 puanı, kendisinin de 49 puanı vardı. Aslında bu altı puanlık bir maçtı. Ve Manisa FK bilhassa ilk golden sonra, ikinci 45 dakikanın da mutlak hakimiydi. Gerek oyun olarak, gerek sistem olarak önce Keçiörengücü'nün direncini kırdı, sonrasında da pozitif bir futbol oynayarak farklı kazanmayı bildi. Bravo Burak Çoban. Öyle anlamlı, öyle bir güzel gol attı ki; inanın son haftalarda gördüğüm en güzel bir goldü. Aldı, götürdü, rakibini ekarte etti ve kalecinin soluna da çok rahat bıraktı.

MANISA OYNADI, RAKIP SEYRETTI

Akıl dolu bir goldü. Manisa FK bu galibiyetiyle puanını 52'ye yükselterek tekrar Play-Off'un bir ucunu yakaladı. Eğer kalan maçlarda bir seri yakalayabilirse ilk 7'nin içerisinde olur. Rakibi Keçiörengücü ise bu mağlubiyetiyle hedefinden uzakta kaldı. Maçın içerisinde yılların hakemi olan Hüseyin Göçek'in VAR ile konuşarak önce Keçiörengücü'nün golünü verip, sonrasında 6-7 dakika sonra VAR'ın tekrar uyarısıyla bu golü iptal etmesi de enteresandı. Hüseyin hocam sen yılların hakemisin ve pozisyonua da yakındın. Eğer VAR uyarısıyla önce golü verip, hemen akabinde de iptal ediyorsan, bu senin kariyerin açısından güzel olmadı. İşin kısacası dün Ankara'da Manisa FK oynadı, Keçiörengücü seyretti ve Manisa muhteşem bir farklı galibiyet alarak "Artık ben Play-Off'un içinde olmak istiyorum" dedi. Tebrikler Manisa FK. Son sözüm de teknik direktör Yalçın Koşukavak'a. Aslında bu takımı daha önce Play-Off'a çıkarabilirdin.