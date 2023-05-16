Kaderlerini belirleyecekler

Samsunspor bu sezon oynadığı futbolla şampiyonluğu sonuna kadar hak etti.Ve şampiyonluk kupasını da alınca futbolcularda bir rahatlama oldu. Ama bugünkü karşılaşmanın Bodrumspor için ayrı bir havası var. Çünkü Bodrum'un Play-Off'a kalmak için kalan iki maçından en az iki puan alması lazım. Bu nedenle şartlar ne olursa olsun, şampiyonluk yaşamış bir takımdan bir puan almak çok da zor olmaz. Eğer Bodrum, Samsun'dan 1 puanla dönerse son maça bile gerek kalmadan Play-Off'un içerisinde olur. Zaten bu sezonda oynadığı futbolla bunu hak etti. Bu sezonun en zorlu maçı Altınordu Erzurum arasında oynanacak.

Eğer Altınordu rakibi Erzurum'u yenerse kendi kurtulacak. G.Birliği de Sakarya'yı yenerse Erzurumspor bitime bir hafta kala ligden düşer.



Gel gelelim haftanın en güzel maçı olan Göztepe-Rize karşılaşmasına.

Kesinlikle bu maç çok keyifli olacak. Çünkü Göztepe yenerse, hem yenilmezliğini devam ettirecek, hem de artık Play-Off'un anahtarını alacak. Eğer Rize kazanırsa o da Samsun'dan sonra Süper Lig biletini İzmir'de alacak.



GÖZTEPE EVİNDE KAZANIR

Ben Göztepe'nin o müthiş taraftarı ile maçı kazanacağına inanıyorum.

Bunu Samsunspor'u daha önce yenerek gösterdi. Manisa FK, iki maçını kazansa dahi rakiplerin alacağı puanlara göre Play- Off'tan içeri ya girecek, yada girmeyecek.

Yani başta Tuzla olmak üzere iki maçını kazansa bile rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek.

Manisa FK, Yalçın Koşukvak ile bir hava yakalasa da istediğini neticeleri alamadı. Tuzla da çok ters bir takım, her an herşeyi yapabilir.

Sonuç olarak bu dört takımımız bugün oynayacağı maçlarla kaderini belirleyecek.

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