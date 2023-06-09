Bodrumspor kim ne derse desin bu sezon beklentilerin çok üzerinde bir sınav verdi. Tabii ki kısıtlı kadrosunun oluşu bir yana, futbolcuların Göztepe ve Eyüp maçlarında çok yorgun düşmesi de Pendik maçı öncesi olumsuz etkiledi. Aslında Bodrum maça çok iyi başladı. Direkten dönen top, Gökdeniz'in biraz bencil olması, hücumda fazla pas yapılamaması yeşil-beyazlıların golü bulmasına engel olurken, savunmada da yapılan hatalar takımın üst üste gol yemesine neden oldu. Buna rağmen Ege temsilcisi oyundan düşmedi ve maçı bırakmadı.

TARAFTAR GÖREVİNİ YAPTI

Bodrumspor inanın dün taraftarıyla da Akhisar'da muhteşem bir final verdi.

Beklentinin çok üzerinde taraftar Akhisar'a gelerek görevini layığıyla yaptı. Maç boyunca desteklerini esirgemediler ve takımlarının yanında oldular. Ancak futbolda her zaman görülen bazı şanssızlıklar ve bunun yanında bazı sorumsuzluklar takımın elenmesine neden oldu.

SÜLEYMAN'A YAKIŞMADI

Mesela en kritik dakikalarda baskı da kurulmuşken Süleyman gibi tecrübeli bir oyuncunun çok gereksiz yere kırmızı kart görmesi. Olmadı Süleyman, sana hiç yakışmadı. Böyle bir finalde yapılacak hareket değildi. Ben Bodrumspor yönetimini, futbolcularını emeklerinden ve çabalarından ötürü tebrik etmek istiyorum. İnanın bu kısıtlı kadrosuyla eğer bu takım final oynuyorsa, finalde kaybetse bile alkışlamak lazım.

Ben Bodrumspor yönetimine sesleniyorum.

Bu sene olmadı ama asla pes etmek yok. gelecek sezon üstüne koyarak, bu ligde var olduğunuzu gösterebilirsiniz. Artık Play- Off'tan değil, direkt olarak ilk 2'den çıkıp şampiyonlukla kucaklaşabilirsiniz. Bunun için de iyi bir tesisleşme ve iç saha oluşumu ile beraber Bodrumspor'un önümüzdeki sezona damga vurması lazım...