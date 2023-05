Altınordu’ya sahip çıkalım

Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan gerçekten Türk futboluna birçok hizmet yaptı. Bence Türkiye'de 3 büyükler de dahil olmak üzere hepsinden daha iyi bir altyapı geliştirerek Türk futboluna çok önemli isimler kazandırdı. Avrupa'ya 1. Lig'den direkt olarak futbolcu gönderen bir kulüp haline getirdi. Bu başarıya kolay ulaşılmadı. Önce altyapıda yapılanmaya girerek, Hüseyin Eroğlu ve altyapıdaki hocalara destek vererek, dünya çapında organizasyonlar yaparak, genç çocukların hayali olan dünya futbolunun da yer aldığı turnuvalar geliştirerek müthiş bir vizyon geliştirdi.

Ajax, Bayern Münih, Milan ve daha nice altyapıları olan dünyaca ünlü ekiplerle çocuklar için futbol turnuvası yaparak İzmir ve Türk futbolunun adını duyurdu. Kısacası başkanın hizmetleri unutulamaz. Ancak Türkiye'de kim ne kadar güzel bir şey yaparsa yapsın önüne engeller konur. Bu engeller başkanın da direncini kırdı. Hani diyor ya "Ben yorulmadım, bittim" derken çok doğru söyledi.

Çünkü sadece kendi kaynağıyla ayakta duran, 1. Lig'de final oynayan Altınordu kulübünü de, başkanını da alkışlamak lazım. Yetkililere sesleniyorum, Altınordu kulübüne sahip çıkalım. Eğer kırmızı-lacivertlilere sahip çıkılırsa, Türkiye futbolunun altyapısına da sahip çıkarız. Başkanı her yerde her şekilde destekledim ancak ligin bitimine 1 maç kala öyle enteresan, öyle can alıcı açıklamalar yapıyor ki bir anda yaptıklarını unutturuyor. O'nun yaptığı hizmetlerin yanında zamansız çıkışları da takıma büyük zarar vermiştir.

