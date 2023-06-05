Muhteşemsin Bodrumspor

Kendi öz yeteneklerini kullanarak ve takım içerisinde ayırım yapmadan, kenetlenerek başarıya ulaşan bir takımdır, Bodrumspor... Geçen sezon başlattıkları hedefe, son final maçlarında erişip şampiyon olan Bodrumspor, o kemik yapısıyla o mütevazi kadrosuyla yoluna bu sezon da devam etti. Gerçekten de bu sezonun biyografisine baktığımda her yaptığım analizde bu ligin en istikrarlı, en pozitif oynayan takımı olarak Bodrum'u göstermiştim.

Ayrıca kendi sahasında başka bir takım olan, başka bir hüviyete bürünen rakibinden 1.5 kat fazla oynayan bir Bodrumspor var. İsmet hoca ve askerleri için kim ne derse desin, karşısında milyonluk takım varmış, o varmış, bu varmış hiç önemli değil. Bodrumspor çıkıyor, oyununu oynuyor, mücadelesini sonuna kadar yapıyor ve aslanlar gibi rakiplerini bir bir eleyerek finale kadar geliyor. Düşünün geçen hafta Göztepe, bu hafta da Eyüpspor.



HELAL OLSUN SİZE

Eyüpspor'un kadrosuna bak, ekonomik yapısına bak. Göztepe de dahil bunların yedide biri değil, Bodrumspor'un ekonomisi.

Demek ki futbol para işi değil, yürek işi yürek. İşte Bodrumsporlu futbolcular yüreklerini sahaya yansıtarak alnının akıyla, sahada gösterdiği teriyle Pendik ile final oynamaya hak kazandı. Helal olsun, helal olsun. Ben çok böyle maçlar seyrettim. Ama o Üzeyir'in füzesi herhalde Eyüp'ün ağlarını yırttı. Kaleci Harun sadece topu 90'da gördü. Ya ikinci golü atan Süleyman'a ne demeli. Öyle bir kafa vurdun ki, müthiş bir kafa ve muhteşem bir sonuca imza attı. Ben başta başkan Rıza Karakaya olmak üzere yönetimine, teknik direktör İsmet Taşdemir'e ve kahraman askerlerine ve o sahaya gelen 5 bin taraftarı canı gönülden kutlamak isterim. Demek ki futbolda, malzemecisinden başkanına kadar taraftarı ve teknik heyeti de buna ortak olup da bir ekip ruhu yaratılırsa böyle başarı gelir. Eyüpspor'da para var, pul var, şöhret diye getirilen Arda Turan var ama her şey nafile..

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