Manisa irtifa kaybediyor

Manisa FK'da her geçen gün düşüş devam ediyor. Son üç maçta kaybedilen puan sayısı yedi. Aslında bu Gençlerbirliği maçının Manisa için önemi çok büyüktü. Bu maçı kazanıp hedefini devam ettirmesi bekleniyordu. Ancak dün seyrettiğin Manisa FK takımı sezon başındaki futbolundan çok uzak bir görüntü sergiledi. Gençlerbirliği takımı oyuna tempolu başladı ve golü de buldu. Ancak bu gol biraz da olsa Manisa FK'ya direnç verdi. Ancak Manisa ekibi golü bulduktan sonra tekrar durgun, vasat bir oyununa geri döndü. Gerçekten G.Birliği takımı bilhassa son 30 dakika içerisinde Manisa FK'nın savunmasını abluka altına aldı. Bir savunma bu kadar açık vermez, bu kadar yol geçen hanına dönmez. Hem kaleci Alperen kurtardı, hem de mucize eseri bir top direkten dönerken, Manisa FK zar zor bir puanı alarak evine döndü. Takıma bakıyorum hücumda etkisiz. Bilhassa sezon başında kanatları işleyen ve getirdiği toplarla gol bulan bir Manisa bu maçta değil kanatları, orta sahayı bile rakibine teslim etti.

ACİLEN TOPARLANMALI

Osman Zeki Korkmaz hemen bu takımı toparlamalı. Çünkü büyük bir düşüş yaşanıyor. Düşünün şampiyonluğa oynayan, iyi bir takım kuran Manisa FK'nın son üç maçta kaybettiği 7 puanına ve oynadığı futboluna bakınca, "Bu kan kaybı neden, niçin?" sorusunun cevabını bulmak lazım. Eyüpspor kazanmaya devam ettikçe, puan farkı açılmaya devam eder. Son sözüm de yönetime. Bu kadar güçlü, bu kadar transferler yapılan bir takımın düşüşünü hala göremiyorsanız, ikaz edemiyorsanız, en az teknik heyet ve futbolcular kadar siz de suçlusunuz. Benden söylemesi. Unutmayınki puan farkı açılırsa, puan kaybetme alışkanlığı başlarsa bunun sonu gelmez, iyi de olmaz...