Manisa deplasmanı seviyor

Manisa FK takımı sezona güçlü Kocaelispor galibiyetiyle ve moraliyle girmişti.

Ama kendi sahasında oynadığı Keçiören maçı iki puan kaybına neden oldu. Tabi ki bunun en büyük sıkıntısı sıcakta oynamak ve Keçiörengücü'nün iyi bir defans uygulamasıydı.

Fakat dün akşam Erzurumspor karşısında rakımı da göz önüne alırsak Manisa takımı haddini bilerek oynayarak ve teknik direktör Osman Zeki Korkmaz'ın da Erzurumspor'u iyi analiz etmesi sayesinde kazandı. Gerçekten de iki çok önemli deplasmanda 6 puan almak, hele ligin başında bunu zorlu rakipleri yenerek yapmak ve 3 maçta 7 puanı almak hiç kolay değil. Dünkü maçta bir kez daha gördük ki Manisa FK çok koşan, çok mücadele eden ve deplasmanda nasıl oynayacağını çok iyi bilen bir takım. Oyunun geneline baktığımızda ise siyah-beyazlılar orta sahada çok iyi top yaptı ve kanatları da kullanarak maçı kazanmasını bildi.



ERZURUM RAKIMINI DA YENDİ

Erzurumspor hala lige hazır değil.

Sezon başından bu yana transfer yasağı olması ve bazı futbolcuların da hazır olmaması bu yenilgiyi hazırladı. Teknik direktör Osman Zeki Korkmaz bundan sonraki maçlarda biraz daha kanatları kullanırsa ve ortadan hücum hattına bir oyuncu daha fazla koyarsa gol yollarında daha etkin olur. Bu sezon bu lig çok zorlu ekiplerden oluştu. Bilhassa şehir takımlarının olması bu ligi daha da zorlayacak gibi. Ama Manisa geçen sezon kaybettiği Play-Off'u bu sezon yakalayacak gibi. Hatta defans ve orta sahadan biraz daha hücuma dönük futbolcular oynarsa Manisa'nın hedefi daha da yükselir. Kim ne derse desin Manisa'nın sıcağından çıkıp Erzurum'un o rakımında iyi mücadele ederek 3 puanı almak alkışı hakediyor. Bravo hocam ve talebeleri...

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