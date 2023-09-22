Kritik dönemeç

Eski milli futbolcu ve deneyimli spor yorumcusu Hayri Ülgen, Trendyol 1. Lig'de 6. haftada oynanacak iki kritik Ege derbisini değerlendirdi. Alt ve üst sıraları ilgilendiren Manisa FK-Göztepe ve Altay-Bodrum FK mücadelelerini yorumlayan Ülgen, 4 Ege ekibini de önemli sınavlar öncesi mercek altına aldı. Manisa FK'nın sezona çok iyi başladığını ancak son oynanan Giresunspor maçında sıkıntı yaşadığını ifade eden Hayri Ülgen, "Gerçekten Giresunspor deplasmanına kadar takım olarak çok iyi sinyaller verdi. Ama son maçta çok koşan, mücadele eden genç Giresun karşında sıkıntı yaşadı. Demek ki, Manisa takımı çok mücadele eden takımlar karşısında sıkıntı yaşayabilir ancak buna rağmen oynadığı 5 maçta tam 11 puan kazanarak ligin ikinciliğine oturdu" dedi. Bu haftaki Göztepe maçının siyah-beyazlıların hedefleri için de çok önemli olduğunu vurgulayan Ülgen, "Bu derbi, Manisa FK'nın bu sezon ligde ne yapacağının göstergesi olacak. Eğer Göztepe'yi yenerse, Eyüpspor ile ilk 2 için savaşır" ifadelerini kullandı.Göztepe'nin ise bu sezon taraftarını hayal kırıklığına uğrattığını kaydeden deneyimli yorumcu, en büyük sorunun ise teknik heyette olduğunu söyledi. Ülgen sözlerine şöyle devam etti: "Çünkü, yıllardır futbolun içindeyim, geçen sezon 2. yarıda müthiş çıkış yakalayan, Play-Off'a kalan sarı-kırmızılıların bu sezon teknik heyeti değiştirmesi randımanını düşürdü.Futbol olarak da oynadığı oyun olarak da geride kalan haftalarda Göztepe'nin iyi bir maçını izlemedim. Göztepe çıkış yakalayacaksa, hedefe gidecekse Manisa FK maçını kazanmaktan başka alternatifi yok. Göz-Göz mağlup olursa inanıyorum ki teknik heyette ayrılanlar olur ve taraftarı umutsuzluğa iter. Keyifli maç olacak, hak eden kazansın diyorum."Üst üste büyük sıkıntılar yaşayan Altay'ın Bodrum FK ile oynayacağı maçı da değerlendiren Ülgen, "Türkiye'nin en önemli camialarından biri olan Altay'ın bu hale düşmesine herkes üzülüyor. Altay, Türkiye'de futbolunun aynasıydı. 100 yıllık çınar, bu hale gelmemeliydi. İzmir ekibi, geçen hafta Erzurumspor FK karşısında sadece 4-0 yenilmedi, Altay'ın imajı da silindi. Bir takımın bu kadar iradesiz, sorumsuz bir futbol oynamaya hakkı yok" derken, Altay camiasının toparlanmazsa ilk düşecek takımlardan olduğunu vurguladı.Bodrum FK'nın geçen sezon hak ettiği bir final oynadığını kaydeden Hayri Ülgen, "Bu sezona iyi başlamadı ama teknik direktör İsmet Taşdemir ve öğrencileri sakatların da dönmesiyle 'Hedefte ben de varım, geçen seneden borcum var, taraftara ödeyeceğim' diye futbol oynuyor. Son oynanan ve 2-0 kazanılan Sakaryaspor maçındaydım. Bodrum'un güzel taktik, inanç ve mücadele ile kazandığına şahit oldum. Bodrum'un iyi futbolu beni de mest etti. Bodrum, Altay karşısında favori. Ama Altay bu karşılaşmayı puansız geçerse çok daha büyük sıkıntılar yaşayacaktır" diye konuştu.