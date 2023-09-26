Futbolsuz oyun

DÜN İzmir'de iki takım da futbol adına bir şey oynamadılar. Belki 2 gol vardı ama oyun yoktu. Altay, maçın genelinde takım halinde çok vasat bir futbol oynadı. Ne orta sahası ne de hücum hattı iyiydi.

Paixao bu haliyle pozisyon bulsa bile gol atması çok zor. Orta sahadan ya da kanatlardan da destek yok. Paixao havadan ve yandan top geldiği zaman 18 içerisini çok iyi kullanıp neticeye giden bir golcüdür.

Ama dün sadece 1 pozisyon yakaladı, onu da cömertçe harcadı. Ben Altay taraftarını tebrik ediyorum.

Bir takımı bu kadar kötü oynamasına rağmen hem cefakar, hem de vefakar bir şekilde destekleyip adeta ölüyü dirilterek golü attırdılar. Keşke yönetim de işini yapsa da bu Altay taraftarına layık olsalar.

Ben dün Altay takımına değil, taraftarlarına 'Büyük Altay' diyorum. 1 puanı aldılar ama bu böyle gitmez.

Bu futbolla, bu sistemi olmayan oyunla ne puan bulur, ateşin içine düşer benden söylemesi.

BU KADAR DÜŞÜŞ OLMAZ

BODRUM FK ise dün inanılmaz durgun ve vasat bir oyun sergiledi.

Son 2 haftadaki Ümraniye ve Sakarya maçlarıyla mukayese edecek olursak, bir takım 1 hafta içerisinde bu kadar düşüş yaşayamaz. Çok koşan orta sahadan eser yok. Gökdeniz Bayrakdar da çok formsuz ve ağırdı. Böyle devam ederse Bodrum FK'yı gol yollarında çok eksik bırakır. İsmet hoca, herhalde maçı futbolcularına seyrettirir ve onların duygularını ne şekilde algılar onu merak ediyorum. Gerçekten her iki takım da bir mahalle maçı gibi gamsız ve yüreksiz bir maç oynayarak puanları paylaştı. Böyle giderse iki takımın da işi çok zor...