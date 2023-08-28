Bu kadroyla zorlanırlar

Sezona sıkıntılarla giren Altay, Kocaeli deplasmanından eli boş döndü.

Altay, bu kadrosuyla bu sene biraz zorlanacak gibi. Dost acı söyler ama doğruyu söylemek zorundayım. Ben Altay'ın ilk iki haftada Şanlıurfa deplasmanı ve Tuzlaspor maçını seyrettikten sonra bu kanıya varmıştım. Şimdi diyeceksiniz ki Altay evinde Tuzla maçını kazandı. Evet belki 3 puanı aldı ama oynadığı futbol tatmin edici değildi. Çok fazla açık verdiler ve bunun yanında zaten Tuzlaspor da çok zayıf bir takım.

Bu sene düşme adayları arasında yer alan bir ekip.



GOL 'GELİYORUM' DEDİ

Dün Kocaeli maçında bir kez daha gördük ki, kaleci Eren'in ilk dakikalarda 3 tane yüzde 100 golü kurtardıktan sonra bu kadar pozisyon bulan Kocaelispor karşısında Altay'ın gol yemesi kaçınılmazdı. Siyah-beyazlıların rakibine önlem almakta zorlandığını gördük. Halbuki ilk 2 hafta galibiyetle tanışamayan Kocaelispor'un böyle baskılı başlayacağı belliydi. Kocaelispor'un daha iyi bir kadroya sahip olduğu da ortadaydı.



DEVREDE TAKVİYE ŞART

İkinci yarı kırmızı kart dengeleri biraz değiştirdi. Aslında karttan sonra direkten dönen top gol olsaydı belki de Altay o rüzgarla puan bile alabilirdi.

Ancak bir de üstüne Emir'in golü gelince iş daha da zorlaştı. Zeki'nin golüyle Altay umutlandı ama pozisyon üretemedi. Altay'ın transfer tahtası kapalı olduğundan bu kadroyla çok fazla yürüyemeyeceği ortada. Bu takımın ligde kalabilmesi için bilhassa devre arasında takviye yapması şart. çünkü hücumda gol kralı Paixao'ya top götürecek ver onunla pozisyonları paylaşacak kaliteli oyuncu eksikliği var. Defansta ise hata yapan bir kademe, rakiplere çok fazla pozisyon verir. Bunu dün akşam da göz göre göre yaşandı. Eğer ilk dakikalarda bu kadar beceriksiz olmasaydı belki fark 4-5 olabilirdi. Eğer devrede transfer yapabilirse o zaman daha iyi bir Altay izleriz.

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