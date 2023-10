Ege’ye uyarı

ski milli futbolcu ve 1. Lig'in en deneyimli yorumcusu Hayri Ülgen, milli maç arasının ardından hafta sonu oynanacak maçlar için Ege ekiplerine uyarılarda bulundu. Ülgen, "Milli aradan sonraki haftalar takımlarda bir çıkış ya da düşüş yaşanabilir. Çünkü futbolculardan bazıları arayı iyi değerlendirir, bazıları da vurdumduymaz olur. Bu nedenle bazı takımlar milli maç arasının öncesinde çıkış yaşarken, dönüşlerde düşüş yaşayabilir ya da tam tersi olabilir" ifadelerini kullanırken Egelileri hem uyardı, hem de önemli tavsiyelerde bulundu.Göztepe'nin son üç haftada gerçekten çok iyi çıkış yakaladığını vurgulayan 1. Lig Profesörü Hayri Ülgen, başarının deplasman grafiğinden geçtiğini belirtirken İzmir ekibinin çıkışını sürdürmesi için çok dikkatli olması gerektiğini kaydetti.Hayri Ülgen, "Her şeyden önemlisi deplasmanlarda gol yemiyor, rakibine adeta pozisyon vermiyor olması Göztepe'yi başarıya taşıyor.Bunun yanında belki son dakikada attığı goller bir umut oldu. Göztepe bu umutla son oynadığı Boluspor maçında takım olarak patlama yaptı.Bolu'da hem iyi futbol oynadı, hem pozisyona girdi, hem de 2 gol atarak deplasmandan zaferle döndü. Sarı-kırmızılı ekip "Ben bu ligde varım, hedefe koşuyorum, taraftarlarla bütünleştim" diyor. Göz-Göz'ün bu hafta evinde oynayacağı Şanlıurfaspor karşılaşması da zor görünmesine rağmen, pozitif futboluyla rakibini 'zorlansa da' yeneceğini düşünüyorum.Ancak milli aradan önce yakaladığı performansı sürdürmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.Ekonomik olarak zor günler geçiren ve istediği sonuçları almakta zorlanan Altay'ın Cezayirli teknik direktör Djilali Bahloul'u takımın başına geçirmesinin yanlış bir hamle olduğunu belirten Ülgen, siyah-beyazlı yönetime uyarılarda bulundu. Ülgen, "Takım, yönetimin her geçen günyaptığı yanlışlıklarla bir adım daha geriye gidiyor.Ben bir şey hatırlatayım.20 yıl önce Altay Süper Lig'deyken, takımın başına hiç tanınmayan yabancı bir hoca olan Miodrag Jesic'i getirmiş ve küme düşmüştü. Acaba diyorum aynı senaryo bu sene de olur mu? Olursa Altay'a yazık olur. Altay'ın yabancı hoca değişiminden çok transfer tahtasını açması, bu ligi iyi bilen bir hocayı takıma kazandırması lazımdı. Bence atı alan Üsküdar'ıgeçti. Bir takım futbolcusuna ekonomik olarak verdiği sözleri yerine getiremezse, kim gelirse gelsin başarı zor gelir. Yıllarca forma giyen, goller atan, gol krallıkları yaşayan Paixao eğer 'İkinci bir iş bulayım' diyorsa her şey bitmiştir. Yönetim yanlış yolda, inşallah dönerler" dedi.Manisa FK'nın iyi başladığını ancak devamını getiremediğini ifade eden Ülgen, siyah-beyazlılarda istikrarsız performansa dikkat çekti. Manisa'nın çok iyi transferler yaptığını ve aldığısonuçlarla sezona iyi başladığını belirten Hayri Ülgen, "Manisa, son 3-4 maçta en az 9 puan kaybederek düşüşe geçti. Teknik direktör Osman Zeki Korkmaz'a sormak istiyorum: Sezon başında her şey güllük gülistanlıktı, iyi neticeler de vardı ama son 4 maçta dökülen sonbahar yaprakları gibi bir düşüş yaşandı. Bir takımın düşüşü bu kadar hızlı olmamalı. Manisa FK eğer Ümraniyespor karşısında puan veya puanlar alamazsa -ki 3 puan gerekli- bu siyah-beyazlılar için kaosun başlangıcı olabilir. Yıllardır bu ligi takip ediyorum ve analizlerimde de kolay kolay yanılmadım. Kısaca,Ümraniyespor deplasmanı Manisa için ya çıkış, ya duruş, ya da geriye koşuş maçıdır. Çıkış gelmezse, değişim gelir" şeklinde konuştu.Hayri Ülgen, Bodrum FK'nın ise geçen sezondan farklı bir performans sergilediğini söyledi. Ülgen sözlerine şöyle sürdürdü: "Bodrum geçen sezon, oynadığı futbolla rakiplerini rahat yeniyor, pozisyon buluyordu.Hem de güzel goller atarak taraftarınakeyif veriyordu. Geçen seneki Bodrum'dan 1-2 maç dışında eser yok. İsmet hocaya sesleniyorum:Tempoyu yükseltmek istiyorsan Kenan'ı ve Osman'ı orta sahada kullanıp oyunu hızlandırman lazım.Yoksa diğer maçlar gibi Bandırmaspor karşısında da çok zorlanacaksın.Çünkü Bandırmaspor bu ligin en iyi takımlarından biri ve iyi transferlere ek olarak süratli oyuncuları var.Bandırma karşısında baskı kurup oyuna hakim olamazsan, özellikle orta sahayı kullanamazsan, kazanamazsın, benden söylemesi."Ligde son haftalarda müthiş bir mücadele örneği gördüğünü kaydeden Hayri Ülgen, "Artık her takım yavaş yavaş hedefe doğru yol almaya başladı.Bilhassa aşağıdan gelen takımlar oyun temposunu yükselterek Eyüpspor'un yani zirvenin bir ucundan tutmaya başladı. Bunlar kim mi? Bandırmaspor, Kocaelispor, Göztepe, Gençlerbirliği, Manisa FK ve hatta Çorum FK. Tabi böyle rekabet olunca da futbolun güzelliği daha da fazla ortaya çıkıyor ve keyif veriyor. Çünkü futbolda mücadele çok önemli" diye konuştu.Eyüpspor'un çok iyi bir kadroya sahip olduğunu belirten Ülgen, "Bütün ekonomi, tesis, stat işlerinde istediği verimi alabiliyor. Bunun yanında geçen yıl kaybedilen Play-Off bu sene deneyim, Arda için ise prim oldu. İnanıyorum ki Eyüp geçen seneden daha derli toplu ve daha bilinçli. Geçen gün Arda Turan'la konuştuğumda şunu gördüm: Eğer bir takımın teknik direktörü yenilince tebrik ediyorsa, bu bir tecrübedir, kendini geliştirmektir.Futbolda kızgınlık değil, sabır ve akıllılık iş yapar ve ben bunu Arda'da gördüm. Kocaelispor'a da dikkat etmek lazım. Kocaeli ligin üstünde transferler yaptı. Bir de Çorum var ki, Eyüp'le oynayacakları maç çok önemli. Eğer Çorum, Eyüp'ü yenerse lig yeniden başlar. Bu da lige keyif verir, neşe verir, takımların hedefini çoğaltır" dedi.